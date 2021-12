Igea, a Fernández Mañueco: "¿Qué cojones piensas de tu población?, ¿qué categoría humana tienes?"

17-12-2021 El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN AUTONOMÍAS



VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)



El hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha mostrado este lunes su malestar unos minutos después de conocerse que el presidente del Gobierno autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco ha roto el pacto entre ambos partidos y ha convocado elecciones para el 13 de febrero de 2022. "¿Qué cojones piensas de tú población?, ¿qué categoría humana tienes?", ha preguntado.



Así lo ha aseverado Igea en declaraciones en el programa Más de Uno de Onda Cero, recogidas por Europa Press, donde ha sido entrevistado al poco tiempo de conocerse el anuncio de la disolución de las Cortes y convocatoria anticipada de comicios autonómicos.



"¿Qué cojones piensas de tu población? Que estás dentro de una nueva ola de la pandemia, con el sistema super tensionado y haces saltar por los aires el Gobierno", ha preguntado Igea dirigiéndose a su hasta ahora socio, cuya decisión ha calificado de "absolutamente lamentable" e "increíble".



"¿Qué categoría humana tienes?", ha añadido Igea, que ha reconocido que no da "crédito" a la decisión y que la política no deja de sorprenderle. El hasta ahora vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha defendido que hasta el momento el presidente de la Junta había negado "en público y en privado" la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.



Francisco Igea ha reprochado que la decisión contribuirá negativamente a la situación de la pandemia, ya que entre otros aspectos considera que supone el cese de la consejera de Sanidad nombrada por Ciudadanos, Verónica Casado; y que además "es muy probable que esto provoque que todos los cargos directivos acaben renunciando, ya estaban bastante quemados de la actitud del Partido Popular".



A ello ha sumado que se envía a los ciudadanos y los profesionales sanitarios un mensaje "de absoluto desánimo". "Vete a pedirles ahora a la gente que se esfuerce, que doble turnos, que no coja las vacaciones. Una medida como ésta en la Sanidad es peligrosa", ha insistido Igea.



Cabe recordar que estaba previsto que este lunes el Gobierno autonómico tomara una decisión sobre posibles restricciones ante la evolución de la pandemia del COVID-19 en base al informe del Comité de Expertos que se reunió el pasado viernes.