Guterres pide en Beirut una investigación "imparcial" sobre la explosión

EFE/EPA/DALATI NOHRA

Beirut, 20 dic (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó este lunes su solidaridad con las víctimas de la explosión del puerto de Beirut, que en agosto de 2020 provocó la muerte de más de 200 personas, y pidió "una investigación imparcial y transparente" sobre el caso.

Guterres, que llegó ayer al Líbano, visitó hoy el lugar de la deflagración que provocó además la destrucción de varios barrios de la capital, y pidió una investigación "imparcial y transparente" para "garantizar la justicia".

"Los libaneses se merecen la verdad", dijo el secretario general de la ONU en Twitter, en referencia a la pesquisa sobre las causas de la explosión, que ha sido obstruida en varias ocasiones por políticos, según denuncian varias ONG locales e internacionales.

Tras su reunión con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en una rueda de prensa Guterres también manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas "que están buscando la verdad y quieren que se rindan cuentas".

"Tenemos todos solidaridad con ellos", dijo el portugués, que aseguró que empatiza con "el sufrimiento" de estas familias.

"He recibido muchos mensajes de las familias de las víctimas que piden que la verdad sea revelada y que se realicen investigaciones efectivas para llegar a la verdad, y espero que las instituciones relevantes sean capaces de conseguirlo", añadió Guterres.

La investigación judicial de la devastadora explosión se reanudó el pasado día 7 tras más de un mes suspendida por la demanda contra el juez instructor por parte de un exministro que había sido citado a declarar como sospechoso, después de que esa demanda fuera finalmente desestimada.

En la reunión con Berri, el secretario general de la ONU también se pronunció sobre las negociaciones sobre la demarcación de la frontera marítima común entre el Líbano e Israel, que ha sido motivo de tensión a lo largo de este año.

"Prometemos que no escatimaremos esfuerzos para facilitar las negociaciones con el fin de llegar a una solución rápida a la demarcación de fronteras marítimas para que el Líbano pueda beneficiarse de la riqueza" que existe en esa zona, dijo Guterres según un comunicado del Parlamento libanés.

El portugués también mantuvo una reunión con el primer ministro libanés, Najib Mikati, en la que abordaron la acuciante crisis económica que vive el país, y afirmó que "los líderes políticos no tienen el derecho de estar divididos y de paralizar la nación".

La crisis económica desatada en el Líbano a finales de 2019 es ya una de las peores a nivel mundial en más de siglo y medio, con una inflación disparada y una grave escasez de productos y servicios básicos como combustible, electricidad, agua y medicinas.