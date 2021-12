Grecia refuerza los controles anti-covid en el periodo navideño

Imagen de archivo de una calle de Atenas. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Atenas, 20 dic (EFE).- Grecia reforzará los controles policiales durante las fiestas navideñas para evitar la propagación de la covid-19, mientras analiza la posibilidad de exigir pruebas rápidas, además de la vacuna, en la entrada de restaurantes y clubes.

Según destacó el ministro de Protección Ciudadana, Takis Theodorikakos, este lunes en la televisión privada de SKAI, hasta 10.000 agentes realizarán controles para comprobar la aplicación de las medidas durante las fiestas.

Actualmente se exige un certificado de vacunación o de enfermedad para entrar en los comercios, mientras que los no vacunados deben presentar una prueba PCR o de antígenos negativa. En los restaurantes bares y clubes, la entrada se permite solo a los vacunados y a los que han pasado la enfermedad.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu, no descartó hoy la posibilidad de exigir una prueba rápida negativa, además del certificado de vacunación o de enfermnedad, para la entrada en restaurantes, bares y clubes de noche.

Ikonomu afirmó que la dinámica de la variante ómicron posiblemente obligará al Gobierno a tomar nuevas medidas enfocadas a la protección de toda la población.

Según afirmó el presidente del Organismo Nacional de Salud Pública (EODY), Ceoclís Zautis, en Grecia ya han sido detectados 26 casos de la variante ómicron y no estaban todos relacionados con un viaje al extranjero.

El ministro de Salud, Thanos Plevris, por su parte afirmó en la televisión SKAI, que el Gobierno está estudiando asimismo realizar una prueba obligatoria a todos los habitantes del país, para tener una idea clara de la propagación de la pandemia.

Entre las nuevas medidas que examina el Gobierno, que insiste en que su objetivo es evitar un nuevo confinamiento general, también están intensificando la campaña para aumentar la tasa de vacunación en el país.

Según afirmó Ikonomu, el 73 % de los habitantes que tienen derecho obtener la tercera dosis de la vacuna (unas 4.170.857 personas), ya la han recibido o han pedido una cita para vacunarse de ella.

Alrededor del 64 % de los 10,7 millones de habitantes del país han recibido la pauta completa según los datos oficiales.

Aunque en los últimos días el número de nuevos contagios sigue constantemente a la baja, el número de los intubados permanece alrededor de los 700, mientras se registran entre 70 y 100 muertes al diario.

En total, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado oficialmente 1.034.070 contagios y 19.891 muertes.