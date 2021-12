Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile

Actualiza con conteo oficial de votos ///Santiago, 19 Dic 2021 (AFP) - Las calles de Santiago estallaron en una fiesta este domingo al confirmarse el triunfo del joven izquierdista Gabriel Boric en el balotaje en Chile: contabilizado el 99,47% de los votos, obtenía 55,86% de los sufragios, más de 11 puntos sobre el ultraderechista José Antonio Kast. Con este triunfo, Boric se convierte a sus 35 años en el presidente más joven en la historia de Chile.Inmediatamente tras los primeros resultados, los automovilistas hacían sonar sus bocinas y miles de personas comenzaron a reunirse sobre la avenida Alameda, la principal arteria de la capital chilena, donde Boric dará su primer discurso como presidente electo."Estoy muy emocionada. Es una lucha que viene desde hace muchos años, de nuestros padres y de nuestros abuelos", dijo a la AFP Daniela, una barista de 27 años que no dio su apellido."Me siento bien, porque van a haber muchos cambios que van a ayudar a la clase trabajadora", afirmó por su parte Luis Astorga, que trabaja en la construcción y celebraba en el centro de Santiago el triunfo del candidato izquierdista.Al pasar frente al palacio presidencial de La Moneda, la multitud que celebra el triunfo de Boric gritaba: "¡Fuera (Sebastián) Piñera!", el mandatario de centro derecha que entregará el poder a Boric el próximo 11 de marzo.En una tradición republicana, Piñera llamó a Boric una vez confirmado su triunfo, y éste le contestó."Quiero que sepa usted y la gente que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío, y que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos", dijo Boric en una primera reacción tras su triunfo."Le agradezco su llamado, me parece que habla muy bien de Chile y nuestra democracia. Es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas", agregó.Antes de que el servicio electoral confirmara el triunfo de Boric, Kast reconoció la derrota en Twitter."Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero", escribió Kast, un abogado de 55 años opuesto al aborto y al matrimonio igualitario. - Presidente austral - Nacido en la austral ciudad de Punta Arenas, a unos 3.000 km al sur de Santago, Boric y su propuesta de avanzar hacia un Estado de bienestar se impuso al proyecto de orden y continuidad neoliberal de Kast.Diputado y exlider estudiantil, tiene la edad mínima para postular a la presidencia en Chile.Postuló a la Presidencia por la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio -del cual forma parte- y el Partido Comunista. En esta segunda vuelta, concitó el apoyo de todos los partidos de la centro izquierda.Sin intención de liderar una candidatura presidencial hasta el año pasado por considerarse "sin experiencia", en mayo se impuso sorpresivamente en las primarias de la izquierda a Daniel Jadue, candidato del Partido Comunista y alcalde del barrio de Recoleta, en el norte de Santiago."Somos nuevas generaciones que entran a la política con las manos limpias, el corazón caliente pero con la cabeza fría", afirmó Boric tras emitir su voto en Punta Arenas.Su propuesta estaba en las antípodas de Kast, que buscaba mantener los pilares del sistema neoliberal impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Boric propone garantizar una serie de derechos sociales que financiará con una reforma fiscal que recaudaría un 5% adicional del PIB en su gobierno. - Triunfo ante giro - Chile atraviesa profundos cambios desde 2019, cuando surgieron multitudinarias protestas -algunas muy violentas- en reclamo de una mayor igualdad y derechos sociales.El denominado "estallido social" desencadenó un proceso para redactar una nueva Constitución en reemplazo de la promulgada durante la dictadura de Pinochet. La Convención que redacta el nuevo texto, dominada por representantes de izquierda, debería concluir su trabajo a mediados del próximo año, bajo la mirada del nuevo mandatario.Nunca antes desde el retorno a la democracia, en 1990, se enfrentaron en un balotaje candidatos que no pertenecen ni a la antigua Concertación de partidos de centro izquierda ni a la Alianza derechista.- Aún sin buses votaron - La jornada electoral estuvo marcada por problemas con el transporte público en Santiago y varias regiones de este país de 19 millones de habitantes.En un día de primavera austral, con una máxima de 35 grados Celsius, se registraron grandes aglomeraciones en los paraderos del transporte público, sobre todo en la mañana, cuando muchos se adelantaron a ir a votar para evitar las altas temperaturas y no encontraron buses.En redes sociales y medios de comunicación, los votantes denunciaron la carencia de buses en una jornada en la que el gobierno se había comprometido aumentar la flota.El gobierno, por su parte, aseguró que no habían problemas con el transporte, pero al final de la tarde la ministra de la cartera, Gloria Hutt, pidió disculpas.