Fútbol/Primera.- Previa del Sevilla FC - FC Barcelona

Sevilla y Barça luchan por 3 puntos de oro



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC recibe este martes al FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido aplazado en su día correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Santander, en el que ambos equipos luchan por tres puntos de oro que esperan desde hace tiempo poder lograr y celebrar.



Será un partido de necesidades, aunque con distintos motivos y orígenes, y de varias bajas en las dos filas. Un duelo entre un Sevilla que quiere perseguir de cerca al líder Real Madrid y un FC Barcelona que, si gana, se pondrá en zona 'Champions' tras varias jornadas de destierro.



Aplazado en su día por el conflicto con la CONMEBOL por la cesión de jugadores internacionales en septiembre, por fin llega este partido que se presumía entonces entre dos equipos de cabeza y que, ahora, sólo está ahí arriba un Sevilla ambicioso que quiere ponerse a tiro de victoria del liderato.



Con seis puntos menos respecto al Real Madrid, estos tres puntos en letargo desde mediados de septiembre pueden hacer que los de Julen Lopetegui se queden a escasos tres puntos del exequipo de su técnico. Y ese es el objetivo claro en Nervión; amarrar el triunfo y seguir soñando.



Pero quien está perdido todavía es un Barça que tiene a su eterno rival y líder de esta Liga a 16 puntos. Viene el Barça de ganar al Elche en casa (3-2) en otro partido de altibajos, irregular, pero con buen juego en la primera parte y una victoria para coger ánimos y mantenerse en el camino de la progresión.



No cabe duda que para el Barça ganar en el Pizjuán sería el mejor bálsamo. Además, los tres puntos con los que se viene contando en Barcelona para no hacer más longeva la pesadilla permitirían a los de Xavi Hernández ponerse en cuarta posición, empatados a puntos con el Rayo Vallecano y a 3 del Real Betis, tercero, y a 7 del Sevilla.



Y es que son diez los puntos que separan a Sevilla y Barça antes de este choque de urgencias. Lopetegui comentó que trabajó el lunes con sólo 13 jugadores disponibles del primer equipo. Un sinfín de bajas que son compartidas también en el bando blaugrana.



En el Sevilla están muy pendientes, entre otros, de Lucas Ocampos, al que le están haciendo "más pruebas" para saber si podrá jugar, algo que sí haría En-Nesyri, ya con el alta médica, aunque la delantera titular podría ser para Rafa Mir y el propio Ocampos si está disponible.



Xavi recupera a Gerard Piqué, sancionado ante el Elche, y a Ilias Akhomach, un extremo del filial al que está usando bastante, aunque no tanto como a un Ez Abde que se está ganando la confianza del míster de Terrassa.



Sin Demir, todavía con problemas gástricos, y la retahíla de bajas, podría Gavi ser un 'falso 9' para dar espacios a Dembélé y Abde desde los extremos. Un Gavi que sigue mejorando y ante el Elche, como Nico, se consagraron. Pero el Pizjuán dirá si será el Sevilla o el Barça quien se lleve esos tres puntos de oro y aletargados.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA FC: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitic, Ocampos; Rafa Mir y En-Nesyri.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Nico, Busquets, F. De Jong; Dembélé, Gavi y Abde.



--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 21:30/Movistar LaLiga.