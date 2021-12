Fútbol.- Lopetegui: "No hacemos cuentas, el Barça está para pelear por todo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó que no hace "cuentas" para reducir su desventaja respecto al líder de LaLiga Santander, el Real Madrid, en el encuentro aplazado que disputa este martes contra el FC Barcelona en el Pizjuán, y destacó que ve a los azulgrana capaces de "pelear por todo".



"Hace muy poquito que estábamos con un partido duro y ya estamos con otro aún más duro. Han mejorado mucho con las apariciones de futbolistas difíciles de ver, jóvenes pero muy buenos. Han recuperado a algunos como Dembele, así que los esperamos muy potentes y con el toque complejo que les ha dado Xavi", comentó en rueda de prensa.



Lopetegui confía en recuperar a su plantilla del duro encuentro contra el Atlético de Madrid, aunque este lunes apenas pudo entrenar con trece jugadores de la primera pantilla. "Tendremos que esperar a mañana para tomar las decisiones finales", indicó acerca de las molestias de algunos jugadores como Ocampos.



Respecto al triunfo ajustado del Barcelona contra el Elche el pasado sábado, el técnico del conjunto nervionense subrayó que los de Xavi Hernández fueron "superiores" al equipo ilicitano. "El resultado no reflejó lo que se veía en el campo. Van consolidando muchos conceptos y nos van a obligar a hacer muchas cosas bien en defensa y en ataque. Nosotros siempre vamos con la ilusión por delante a pesar de todas las dificultades. Ellos están para pelear por todo", añadió.



Lopetegui señaló que al Barcelona le ves lo que busca y tiene los jugadores adecuados para ello. "Quieren la pelota y tener amplitud. Tienen jugadores jóvenes y capaces, algunos titulares de España, combinada con otros con experiencia y de grandísimo nivel. Tienen mucha amplitud y uno contra uno. Entre las dos áreas vamos a tener que hacer muchas cosas bien", indicó.



A Ocampos le están haciendo "más pruebas" y este martes sabrá si puede alinearle, mientras que En Nesyri "ya tiene el alta médica". "No vamos a poder saber con los jugadores que contamos hasta mañana. Todo ha ido muy rápido y en el último mes apenas hemos podido tener una base de catorce jugadores. Pero a once llegamos mañana, seguro. Youssef tiene el alta médica y podría ser de la partida o durante el mismo encuentro si así lo consideramos", informó.



"No hacemos balances hasta el final de la temporada. Nuestro único balance es la siguiente curva y sabemos de sobra que es gorda", concluyó.