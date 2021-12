Francia promete acelerar aprobación del tratado comercial entre UE y México

El canciller mexicano Marcelo Ebrard (d) y el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian (i), durante una firma de acuerdos hoy, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Ciudad de México, 20 dic (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró este lunes en Ciudad de México que su país intentará acelerar la aprobación del nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europeadurante la presidencia francesa de la UE.

"Francia va a presidir la UE y ahora conozco perfectamente la posición de México y vamos a consolidar la situación para que culmine este acuerdo global. No todo el mundo está de acuerdo, pero sí hay un punto de vista compartido entre Francia y México", explicó.

El ministro hizo estas declaraciones durante una comparecencia ante la prensa junto al secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tras firmar un acuerdo de cooperación educativa en la Cancillería.

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (TLCUEM) duraron cuatro años y concluyeron en abril de 2020, pero todavía tiene que ser firmado y ratificado.

Francia ostentará la presidencia de turno del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2022.

En la comparecencia, el canciller mexicano aseguró que el actual es el "mejor momento de la relación entre México y Francia en lo que va de siglo XXI".

Ebrard explicó que ambos países colaboran en "muy distintos ámbitos", como la protección de los océanos, la industria aeronáutica, la cooperación en materia educativa y científica o el combate al tráfico del patrimonio cultural y arqueológico.

Además, subrayó que México se ha sumado a las iniciativas del presidente francés, Emmanuel Macron, para que la vacunación contra la covid-19 sea global y para "estar preparados" ante futuras pandemias.

"Es mi séptimo viaje como ministro de la República francesa en México y creo que en otros países de América Latina no he hecho más de un viaje. Eso ilustra esta relación tan fuerte", dijo a su vez Le Drian.

Horas antes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entregó a Le Drian la Orden Mexicana del Águila Azteca, la mayor distinción que México entrega a los extranjeros, por su labor para fortalecer la relación bilateral.

López Obrador destacó "su desempeño en favor de la política exterior, en especial por su trato amistoso, fraterno, con el Gobierno de México y con nuestro pueblo".

Según el Gobierno mexicano, en el país residen unos 40.000 franceses, entre empresarios, estudiantes y artistas.

El ministro francés está de visita en el país por dos días en los que además de reunirse con López Obrador y Ebrard, viajará a Monterrey, donde inaugurará el nuevo Consulado General de Francia y se entrevistará con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Además asistirá a la firma de dos convenios en el estado con la Universidad Autónoma de Nuevo León y aprovechará para promocionar los Juegos Olímpicos de París de 2024.