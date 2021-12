España.- Arrimadas dice que Mañueco le aseguró que no convocaría elecciones y lamenta que ceda a "presiones" de Génova

25-10-2021 La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de Cs, en la sede nacional de Ciudadanos, a 25 de octubre de 2021, en Madrid (España). Este lunes, la presidenta de Ciudadanos, ha enviado una carta al presidente del Gobierno y al presidente del Partido Popular en la que les urge llegar a acuerdos sobre siete pactos de Estado, entre ellos una reforma del sistema educativo, de pensiones y del sistema eléctrico. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Descarta que Ciudadanos vaya a dar ahora una respuesta "testosterónica" contra el PP y cree que Andalucía "está a salvo"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le confirmó este mismo domingo que no convocaría elecciones anticipadas y ha lamentado que finalmente haya cedido a las "presiones" de Génova. Con todo, ha descartado que su partido vaya a dar una respuesta "testosterónica" contra el PP.



Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa tras la decisión anunciada a primera hora de este lunes por Mañueco de cesar a los cuatro consejeros de Ciudadanos, disolver las Cortes de Castilla y León y convocar los comicios para el próximo 13 de febrero.



Arrimadas ha cuestionado que Mañueco haya adoptado esta decisión cuando hace sólo cinco días subrayaba que la situación del Gobierno de coalición en Castilla y León era de "normalidad" y que la coalición "funcionaba", y mucho menos cuando estaban a punto de aprobarse los Presupuestos que iban a dar tranquilidad y estabilidad a la comunidad. "No tiene sentido", ha apostillado.



La líder de la formación naranja juzga como "una auténtica pena" que "al final" Mañueco haya cedido a las "presiones" de 'Génova', sólo porque "necesita una victoria para tapar la de Isabel Díaz Ayuso", y que el presidente del PP, Pablo Casado, haya escogido Castilla y León para su "juego de poder".



CASTILLA Y LEÓN, "UNA PIEZA MÁS EN LAS GUERRAS INTERNAS DEL PP"



"Los territorios hay que gestionarlos en función de lo que pasa en ellos, no de lo que se decide en un despacho de Madrid donde están nerviosos por problemas de liderazgo", ha insistido Arrimadas,quien considera que los castellano-leoneses se merecen ser más que "una pieza en las guerras internas del PP".



"El bipartidismo es capaz de hacer cualquier cosa por el poder: Sánchez es capaz de pactar con quien sea para seguir en Moncloa y Casado es capaz de adelantar elecciones donde sea para intentar llegar a Moncloa", ha comentado.



Por eso, ha tachado de "excusa" que Casado, con el que no ha hablado aún, haya salido ya para dejar claro que la decisión de adelantar las elecciones en Castilla y León es exclusiva de Alfonso Fernández Mañueco y para deslizar que ésta responde a la presentación de una posible moción de censura contra él.



"Génova intentará generar ideas absurdas, pero no se las va a creer nadie", ha manifestado Arrimadas, recordando que la moción de censura fue "una prueba de fuego que ya se superó" e insistiendo en la garantía de que no convocaría elecciones que le trasladó este domingo Mañueco en la conversación que ambos mantuvieron.



Preguntada sobre si esta posición del presidente castellano-leonés llevará a Ciudadanos a romper otros pactos de gobierno municipales que mantiene con el PP, Arrimadas ha querido dejar claro que su partido no tendrá la misma respuesta "testosterónica" que otras fuerzas políticas sino que seguirá dando respuestas "serias y sosegadas".



"Tomaremos decisiones en función de lo que ocurre en cada territorio y de si se cumplen los acuerdos de gobierno o no", ha garantizado la líder 'naranja', quien ha evitado hablar de una eventual reedición de un Gobierno con el PP en Castilla y León. "No estamos en estos momentos para repartir sillones", ha zanjado.



CUMPLIRÁN CON LOS ESTATUTOS EN CASTILLA Y LEÓN



Preguntada sobre si se celebrarán primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas y si éste podría ser el hasta ahora vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, Arrimadas ha dicho que en la reunión de la Ejecutiva de este lunes no han hablado de eso, pero sí ha asegurado que estarán en contacto con los compañeros en esa comunidad para solucionar este extremo "cumpliendo con los estatutos" y para plantear "el mejor proyecto posible".



"Todas las decisiones las tomaremos con los compañeros de Castilla y León pensando en Castilla y León", ha dicho Arrimadas, quien ha aprovechado para reconocer la "magnífica" labor que han llevado adelante en este tiempo los compañeros de Cs tanto en el Gobierno como en las Cortes de esa comunidad y para proclamar que en días como el de hoy se siente "profundamente orgullosa" de ser la presidenta de un partido "diferente al bipartidismo" y "absolutamente imprescindible" en las instituciones.



En este punto se le ha preguntado si ve al PP como un aliado viable en el fututo teniendo en cuenta que su partido ha salido de todos los gobiernos autonómicos que compartía con los de Pablo Casado salvo de Andalucía. A este respecto, Arrimadas ha recalcado que esos gobiernos en los que ya no están respondían a una negociación que se hizo en abril de 2019, cuando ella aún no estaba al frente de Cs, pero ha apuntado que "mirar hacia atrás sirve para aprender de los errores".



En concreto, sobre Andalucía, el único Gobierno autonómico en el que los 'naranjas' se mantienen, la líder de Cs se ha mostrado convencida de que su presidente, Juanma Moreno, no seguirá los pasos de Mañueco, que no va a "sucumbir" a las "presiones" del PP nacional y que va a pensar más en los andaluces. "Andalucía está a salvo", ha llegado a decir.