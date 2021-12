El mal tiempo amenaza el despegue de una nave de carga de SpaceX a la EEI

Vista de una cápsula Dragon en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/CJ Gunther

Miami, 20 dic (EFE).- El despegue de la misión de abastecimiento 24 de SpaceX a la Estación Espacial Internacional (EEI) podría verse aplazada en vista del pronóstico del tiempo en Florida para las primeras horas del martes, cuando está previsto el lanzamiento de una cápsula Dragon con solo el 30 % de posibilidad de clima favorable.

"No es el mejor tiempo para esta noche, pero las cosas pintan mejor para después", dijo este lunes en rueda de prensa Arlena Moses, de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y la oficial meteorológica de lanzamiento, respecto al pronóstico del tiempo para la noche de hoy y la mañana del martes.

La cápsula Dragon, con 6.500 libras (casi 3.000 kilos) de carga en su interior, tiene programado despegar sobre un cohete Falcon 9, ambas de SpaceX, a las 5.06 horas, hora local (10.05 GMT), desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.).

En caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables, la siguiente opción de lanzamiento será para la madrugada del miércoles, cuando el tiempo sea más seco, señaló Moses.

El de esta misión será el segundo viaje para esta cápsula de SpaceX y además supondrá la recuperación número cien de un propulsor orbital del cohete reutilizable Falcon 9 desde la primera vez que lo lograron en 2015, dijo en la rueda de prensa Sarah Walker, directiva de misiones de la firma privada.

La que será la última misión de SpaceX para este año llevará no solo abundante material para experimentos científicos, sino incluso regalos para la tripulación que se encuentra en el laboratorio orbital así como pescado ahumado, pastel de frutas y pavo para una comida especial de Navidad, dijo el director del programa de la EEI de la NASA, Joel Montalbano.

La misión permitirá realizar una serie de experimentos a bordo de la estación espacial, entre ellos "un estudio de crecimiento de cristales de proteínas que podría mejorar la forma en que los medicamentos para el tratamiento del cáncer se administran a los pacientes", de acuerdo con la agencia espacial estadounidense.

Asimismo, se estudiará la viabilidad de una bioimpresora de mano que algún día podría usarse para imprimir tejido directamente en las heridas para una curación más rápida.

"La salud de nuestra tripulación es crucial para nosotros", manifestó en la rueda de prensa Bob Dempsey, científico adjunto en funciones del Programa de la Estación Espacial Internacional de la NASA, y quien recalcó que este el éxito de este experimento podría servir en sitios remotos del planeta Tierra.

Dempsey dijo que también se harán pruebas para reducir la transmisión de bacterias en el espacio y que los fabricantes del detergente Tide harán análisis de cara a la fabricación de un detergente que funcione en un entorno de microgravedad.

El científico puso de ejemplo el proyecto de la NASA de enviar un viaje tripulado al planeta Marte, el cual supondría hasta unas 500 libras (227 kilos) de trajes espaciales y ropa, una cantidad que podría verse reducida en caso del éxito de este "detergente espacial".

A lo largo de sus 21 años orbitando el planeta, la estación espacial ha albergado casi 3.000 experimentos científicos con investigadores de más de un centenar de países, según la NASA, que agregó que en esas más de dos décadas la EEI ha recibido a 249 personas de 19 países.

SpaceX, fundada por el multimillonario Elon Musk, logró este año un contrato exclusivo con la agencia espacial estadounidense para volver a llevar a astronautas de EE.UU. a la Luna por primera vez desde 1972.