'El buen patrón' de León de Aranoa sabrá este martes si sigue en la carrera por los Oscar

14-10-2021 El director de la película, Fernando León de Aranoa (i) y el actor Javier Bardem, posan en la premiere de la película 'El buen patrón', en los Cines Callao, a 14 de octubre de 2021, en Madrid (España). La película, candidata por España a los Oscars, narra la historia de Básculas Blanco, una empresa de producción de balanzas industriales en una ciudad española de provincias. El propietario de la empresa, interpretado por Javier Bardem, espera la visita de una comisión para obtener un premio local a la Excelencia Empresarial. Las cosas se complican cuando se acerca el momento de recibir el galardón y los empleados deben trabajar a contrarreloj para devolver a la compañía el equilibrio perdido. El film se estrena en los cines este viernes 15 de octubre.



'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, película elegida para representar a España en la 94ª edición de los Oscar de Hollywood en la categoría Mejor Película Internacional, sabrá este martes 21 de diciembre si continúa en la carrera por la estatuilla.



La Academia de Hollywood da a conocer la lista de diez películas preseleccionadas en esta categoría (conocida como 'shortlist'), aunque los nominados definitivos se conocerán más adelante con el resto de nominaciones y los ganadores se anunciarán durante la 94 edición de los premios Oscar, el 27 de marzo de 2022.



Se trata de la segunda ocasión en que la Academia de Cine elige una película del cineasta madrileño para competir en los premios de Hollywood. La primera y única vez que una película de León de Aranoa había sido seleccionada para los Oscar fue con 'Los lunes al sol', obra de hace casi 20 años también protagonizada por Bardem.



'El buen patrón' es de hecho la tercera colaboración de Bardem con el director de 'Familia', puesto que el intérprete protagonizó 'Los lunes al sol' y 'Loving Pablo'. La película protagonizada por Javier Bardem se impuso a las otras dos preseleccionadas para representar a España en los Oscar: 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar; y 'Mediterráneo', de Marcel Barrena.



El pasado jueves, León de Aranoa participó en el encuentro de nominados de los Premios Goya que se celebró en el madrileño recinto de Florida Park. Entonces, recién llegado de una proyección en Los Ángeles tal y como explicaba en declaraciones a Europa Press, el cineasta se mostró "optimista y contento" por el recibimiento de la película en este país.



"El público norteamericano es más expresivo y la sensación es que la gente ha visto la película de la misma manera que se ve aquí. Es difícil de predecir si vamos a pasar, pero yo soy optimista", explicaba en el encuentro el realizador. Además, hablaba de la importancia de que los académicos vean su película para poder votarla. "Tengo confianza en que así será", añadió.



¿NOMINACIÓN PARA BARDEM?



Cuando conoció la elección de 'El buen patrón' para los Oscar por parte de la Academia, León de Aranoa reconocía esperar no solo que esta cinta acabe entre las cinco nominadas, sino que "tenga alguna nominación más", en alusión al trabajo de Javier Bardem.



"La presencia de Javier (Bardem) no solo es importante por su relevancia allí, gracias a las nominaciones al Oscar, sino por el trabajo que hace en la película. Ojalá la película no llegue solo a alcanzar la nominación a Mejor Película Extranjera, sino que tenga alguna otra más", señaló.



LA SÁTIRA DE 'PARÁSITOS'



El director desgranó algunas de las claves que cree tiene 'El buen patrón' para los Oscar. "La sátira que muestra esta película es la misma que la de 'Parásitos', que ya hablaba de diferencias sociales y ganó hace unos años", destacó. Para León de Aranoa, además hay un "humor de picaresca" que "seduce a todos y cae bien por más que lo que haga no parezca bueno".



"El humor cambia en los sitios y viaja muy mal, pero esta película lo enraiza con el drama y el dolor de los personajes y eso sí que es común. Todos lloramos por las mismas cosas, pero nos reímos de cosas diferentes", defendió el director madrileño.