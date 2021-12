El Alianza gana el Apertura en El Salvador con goles del colombiano Riascos

El Alianza se coronó campeón del torneo Apertura 2021 hoy, tras derrotar por 2-1 al Platense con goles del colombiano Duvier Riascos, hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 19 dic (EFE).- El Alianza se coronó campeón del torneo Apertura 2021 este domingo en El Salvador tras derrotar por 2-1 al Platense con tantos del ariete colombiano Duvier Riascos.

Los albos de la capital salvadoreña, que eran los favoritos por su desempeño a lo largo del torneo, alcanzaron así su título número 16 en el balompié del país centroamericano.

El Alianza puso en la cancha desde el inicio a sus dos principales goleadores, Riascos y el salvadoreño Rodolfo Zelaya, quienes sumaron en la etapa regular 27 goles.

El control del primer tiempo recayó sobre el Alianza, que desde el comienzo arremetió por las bandas contra la portería del Platense, que se resguardó para no dar ventaja.

Esto permitió a los gallos armar algunos contragolpes, pero que no se concretaron en anotaciones.

Riascos le dio la ventaja al Alianza al minuto 38 con un cabezazo ante una tímida salida del portero rival en el área pequeña, con lo que el Platense quedó a la deriva y a punto de dar más ventaja al cierre del primer tiempo.

Los gallos, dirigidos por el exseleccionado salvadoreño Guillermo Rivera, adelantaron sus líneas en el segundo tiempo para presionar al Alianza, lo que le permitió al colombiano Víctor Landázuri marcar al minuto 46, pero una falta previa a su intervención invalidó el tanto de la igualdad.

La presión y el juego rápido con balón al piso del Platense rindió frutos al minuto 55 y le dio la revancha a Landázuri para empatar el juego.

El Alianza se vio contra las cuerdas después del empate al perder el dominio del balón, pero cuando el Platense se veía más cerca de tomar la ventaja apareció nuevamente Riascos, el máximo goleador del fútbol salvadoreño.

Riascos le dio el campeonato a su equipo al minuto 69 al marcar el 2-1 tras cabecear un centro de Marvin Monterrosa.

El técnico albo, Milton 'Tigana' Meléndez, replegó a su equipo y realizó cambios para reforzar la marca.

Es así como el Alianza sumó su corona 16 y alcanzó al Águila en el segundo lugar de los equipos más laureados, solo por detrás del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), que tiene 18 campeonatos.

Alianza ha disputado las últimas 10 finales del fútbol salvadoreño, consiguiendo 5 títulos.

El Platense no logró repetir la hazaña de 1975, cuando consiguió el campeonato el mismo año en el que llegó a la primera división.