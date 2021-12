Deportes Tolima saca un valioso empate 1-1 al Cali en la final de la liga

El jugador Gustavo Ramírez (i) de Deportes Tolima disputa el balón con Jorge Marsiglia (c) de Deportivo Cali durante el juego de ida por la final de la Liga Dimayor 2021 II del fútbol colombiano jugado hoy, en el Estadio Deportivo Cali en Palmira (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Cali (Colombia), 19 dic (EFE).- El paraguayo Gustavo Ramírez se convirtió este domingo en la gran figura al marcar el gol con el que su equipo, el Deportes Tolima, igualó a domicilio con 1-1 con el Deportivo Cali, en el partido de ida de la final de la liga colombiana.

En la fecha pasada Ramírez fue el ángel guardián de su once al anotar el empate a 2-2 ante Alianza Petrolera, con lo que pudo avanzar a la final.

Los 'Azucareros', dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel, se fueron en ventaja gracias a Harold Preciado, quien a los 42 minutos quebró la resistencia de William Cuesta, que pagó un fallo de su defensa al dejar libre al artillero que remató y lo venció.

La jugada de la ventaja parcial la tejieron Hernán Menosse, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez, quienes llevaron la pelota desde su propio campo hasta el contrario para terminar en el tanto de Preciado, que completa 12 dianas.

Sin embargo, Ramírez silenció a los 60 minutos del juego a la afición local luego de aprovechar un tiro de esquina para dejar sin opción al arquero uruguayo Guillermo de Amores, del Deportivo Cali.

El partido de vuelta será el próximo miércoles en Ibagué, según la programación establecida por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza los torneos de fútbol profesional en Colombia.

Las primeras escaramuzas estuvieron por cuenta del cañonero Ómar Albornoz, que soltó un remate que se fue lamiendo la portería defendida por De Amores.

Los "Azucareros" respondieron con una llegada de Preciado, quien recibió un pase de Andrés Colorado, pero su lanzamiento salió ligeramente desviado de la cabaña defendida por Cuesta.

Sobre los 20 minutos el Deportes Tolima estuvo muy cerca de irse arriba con un cabezazo del delantero Gómez, que a duras penas fue controlado por De Amores.

Hubo momentos de tensión porque Ramírez y Junior Hernández quedaron tendidos en el campo varios minutos después de chocar sus cabezas en una maniobra defensiva.

Incluso, el cuerpo médico del Deportivo Cali ingresó a ayudar a sus colegas del Tolima. Al final los jugadores siguieron en el partido con sus cabezas vendadas.

En la segunda parte, el Deportes Tolima salió a igualar el marcador y casi lo hizo con un zapatazo de Albornoz, quien lamentó que la pelota no entró cuando De Amores estaba vencido.

Sin embargo, los dirigidos por Dudamel retomaron el control del juego y estuvieron a punto de aumentar la ventaja con el defensa uruguayo Menosse y con "Teo" Gutiérrez, que no tuvo su mejor tarde.

Después del empate marcado por Ramírez el local entró en un bajón anímico mientras que el visitante se afianzó en defensa aunque sin renunciar al ataque.

Los minutos finales fueron de dominio alterno, aunque el Cali insistió con Gutiérrez y con Daniel Luna, quien entró a refrescar el equipo pero no pudo anotar.

- Ficha técnica:

1. Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Juan Camilo Angulo (Juan Franco), Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco; Johan Valencia, Andrés Colorado; John Vásquez (Darwin Andrade), Harold Preciado, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez (Daniel Luna).

Entrenador: Rafael Dudamel.

1. Deportes Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñónes, Sergio Mosquera (Anderson Angulo), Junior Hernández; Cristian Trujillo, Juan Ríos, Daniel Cataño (Yohandry Orozco), Omar Albornoz, Luis Miranda (Andrey Estupiñán) y Gustavo Ramírez.

Entrenador. Hernán Torres.

Goles: 1-0, m.42: Harold Preciado. 1-1, m.60: Gustavo Ramírez.

Árbitro: Wílmar Roldán, que amonestó a Ángelo Rodríguez y Darwin Andrade del Deportivo Cali, al igual que a Sergio Mosquera, Juan Ríos, Julián Quiñónes, Harold Gómez, Gustavo Ramírez, del Deportes Tolima.

Incidencias: Partido de ida de la final de la liga colombiana disputado en el estadio Palmaseca del Deportivo Cali.