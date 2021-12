De Aspen a Whistler, las cinco zonas top de esquí en Norteamérica

HANDOUT - El Banff Sunshine Village Resort se encuentra en medio de un paisaje grandioso de montañas escarpadas y bosques inmensos. Foto: Banff Sunshine Village/Banff&Lake Louise Tourism/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Con una combinación de montañas gigantescas, nieve polvo seca en grandes cantidades y pistas frecuentemente casi desiertas, Canadá y Estados Unidos se presentan como el destino soñado de muchos aficionados a los deportes de invierno. Esta mágica tierra invernal, que se extiende entre la costa del Pacífico y las Montañas Rocosas, promete seguridad en materia de nieve incluso pese al cambio climático. En las localidades de esquí se acumula a veces el doble de nieve que en sus homólogas más nevadas en los Alpes. Y más de diez metros por temporada no son una rareza. Por otra parte, las estaciones de esquí de Norteamérica son verdaderos parques de aventuras. Además de gigantescos snowparks de estilo libre, ofrecen más variedad que las zonas de esquí de los Alpes. En esta cadena europea de montañas no está permitido abandonar las pistas, mientras que en Norteamérica se puede transitar por todo el terreno dentro de los límites de la zona para esquiar, que es controlada por el riesgo de avalanchas. Desde noviembre pasado, las fronteras de Canadá y Estados Unidos están nuevamente abiertas para personas vacunadas. De esta manera, se puede acceder a estos cinco lugares top para esquiar: Aspen, escenario blanco de alcurnia



Aspen es probablemente el centro de esquí más famoso de Estados Unidos. En torno a la época navideña, esta pequeña localidad que anteriormente estuviera dedicada a la minería en Colorado se convierte en un escenario blanco para las estrellas de Hollywood. El "St. Moritz de Estados Unidos" no solamente es la localidad de esquí más glamorosa a este lado del Océano Atántico, sino probablemente también una de las mejores: Aspen ofrece cuatro montañas para esquiar con seguridad de nieve apta a una altitud de entre 2.422 y 3.780 metros. La telecabina hacia Aspen Mountain parte directamente de la localidad. La mayor zona para esquiar, Snowmass, puede alcanzarse a unos 20 minutos con el bus de esquí. Entremedio se ubican zonas de esquí como Buttermilk, frecuentada por familias y donde se presentan los mejores acróbatas de esquí del mundo en los X-Games, así como Highlands. Banff Lake Louise: aventuras de esquí en el parque nacional En medio del parque nacional más antiguo de Canadá, se encuentra Banff, dentro de un verdadero paisaje de libro de cuentos, rodeada por escarpadas cumbres montañosas, lagos congelados y bosques aparentemente interminables. La pequeña localidad en las Montañas Rocosas es uno de los destinos de esquí más conocidos de Norteamérica, aunque no cuenta con un centro de esquí propio. A cambio, cuenta con tres zonas en las cercanías: Mt. Norquay se encuentra a diez minutos en automóvil, Banff Sunshine, a 20, y Lake Louise, a unos 45. Generalmente los turistas suelen dejar de lado el pequeño Mt. Norquay y se dirigen directamente a Sunshine. La región de esquí más elevada de Canadá, con picos de hasta 2.730 metros, se las arregla sin nieve artificial pese a su extensa temporada, hasta mayo. Naturaleza pura, según reza su consigna. Lake Luise, en tanto, también tiene mucha naturaleza y diversión sobre esquíes para ofrecer. Allí, cada año a finales de noviembre, las mujeres y los hombres más rápidos de la Copa del Mundo de Esquí Alpino se deslizan por la parte delantera de la montaña. Los "freeriders", en tanto, se dedican a bajar esquiando libremente fuera de las pistas por la cara posterior del monte Whitehorn, de 2.672 metros. Park City, zona olímpica de esquí Park City es la estrella en ascenso entre las zonas de esquí de Estados Unidos desde los Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City, a tan solo 45 minutos de distancia. En aquel entonces, todas las carreras de esquí, al igual que las competencias de bob y las disciplinas nórdicas, se celebraron en la localidad a 2.103 metros de altura y en sus alrededores. Tras el cierre de las últimas minas de plata, prácticamente se había convertido en una ciudad fantasma. Pero el turismo de esquí mantuvo a Park City con vida y finalmente le trajo riqueza. Además, el "boom" olímpico se vio fortalecido por la unión hace algunos años de Park City con la vecina estación de esquí Canyons. Entretanto, se convirtió en la mayor zona de esquí de Estados Unidos: más de 330 descensos, una superficie transitable de casi 30 kilómetros cuadrados. Pero, incluso más que por el tamaño, el orgullo local apunta a la calidad de la nieve. Utah presume, y no sin razón, del "Greatest Snow on Earth", la nieve más magnífica de la Tierra. Vail: El corazón del gigante del esquí En materia de paisajes, puede haber localidades de esquí más bellas que el famoso Vail en la Interstate 70, a unas dos horas al oeste de Denver. Sin embargo, para los esquiadores y para quienes practican el snowboard, esta localidad en las Rocosas resulta perfecta: Vail es gigantesca y conocida por su diversidad de pistas, servicio de primera línea en la montaña y sus refugios extraordinariamente hermosos. Las tres zonas vecinas de esquí se denominan Beaver Creek, Keystone y Breckenridge. Las cuatro pueden ser utilizadas con un pase de esquí. Whistler-Blackcomb: Un verdadero gigante La mayor zona de esquí de Norteamérica es un gigante desde todo punto de vista. En ningún lugar hay más pistas ni más descensos, más cat- y heli-esquí, más actividades fuera de pista ni mayor oferta de hoteles, restaurantes y bares. Whistler se encuentra a aproximadamente una hora y media de automóvil al norte de Vancouver, en las Montañas Costeras canadienses. Este resort ganó fama internacional como centro alpino y nórdico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010. Whistler Village se encuentra al pie de las dos montañas de esquí Whistler Mountain y Blackcomb. Con 33 kilómetros cuadrados, Whistler-Blackcomb ofrece una superficie transitable mayor a cualquier otra zona de esquí del continente. Y otra ventaja son los frecuentemente más de diez metros de nieve por temporada. dpa