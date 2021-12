Coronavirus.- Países Bajos busca administrar dosis de refuerzo a todos los adultos antes del 7 de enero

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Países Bajos han anunciado que todos los adultos del país podrán solicitar una cita para administrarse una vacuna de refuerzo contra la COVID-19 antes del 7 de enero.



"Debemos terminar con esta ofensiva de refuerzo en la segunda quincena de enero. Para entonces, todos habrán tenido la oportunidad de recibir un refuerzo", ha destacado en rueda de prensa el ministro de Salud, Hugo de Jonge.



En un principio, las autoridades buscarán administrar esta nueva dosis a la población mayor de 60 años antes de que acaba el 2021, mientras que la población menor de esta edad comenzará a ser citada a partir de principios de la próxima semana, recoge el diario neerlandés 'NL Times'.



El ministro de Salud ha instado a la ciudadanía a que programe su cita porque considera que recibir una dosis extra es la única forma de que alcancen una protección completa ante la nueva variante ómicron.



Asimismo, ha pedido que aquellos que aún no esté vacunados también pidan lo antes posible su cita en la página web del Departamento de Salud Pública (GGD).



De Jonge ha añadido que en caso de que esta página web esté colapsada o no haya horarios disponibles, los ciudadanos deben intentarlo de nuevo "un día después".



Además, ha apuntado que, en caso de que se liberen franjas horarias para citas de vacunación, la población mayor de 60 años que esté convocada para enero de 2021 recibirá un mensaje de texto del organismo adelantando su cita.



Finalmente, De Jonge ha pedido paciencia: "Sean un poco comprensivos entre sí. No todo irá bien las próximas semanas. Eso es imposible durante la enorme operación que están llevando a cabo los GGD".



CONFINAMIENTO DE CUATRO SEMANAS



Este sábado el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, anunció la imposición de cuatro semanas de confinamiento estricto desde las 5.00 horas de este domingo hasta, al menos, el 14 de enero.



"Países Bajos entra de nuevo en confinamiento (...). Es inevitable porque la quinta ola viene con la variante ómicron", afrimó Rutte en rueda de prensa, adoptando así la recomendación del Equipo de Gestión de Brotes, que busca evitar un repunte de los contagios por la variante ómicron.



El cierre afecta a todos los sectores, salvo a comercios esenciales --como supermercados y farmacias--, por lo que los establecimientos hoteleros, museos, parques de atracciones, cines, teatros, gimnasios y todas las actividades que impliquen contacto cercano que no sean sanitarias deberán respetar la medida.



Los institutos e instituciones académicas también cierran y se suman así a los colegios y centros de atención en horario no lectivo, que ya suspendieron su actividad este viernes.



Además se limita a dos el número de personas de diferente hogar participantes en reuniones fuera del hogar. En hogares solo podrá haber visitas de hasta dos personas con la excepción de Nochebuena y Navidad, cuando se permitirá cuatro visitantes, mientras que en fin de año no habrá excepciones.



Un estudio elaborado por Hart van Nederland ha arrojado que apenas un 35 por ciento de la población holandesa apoya el confinamiento, si bien esta cifra supone un incremento de cuatro puntos respecto al apoyo que tenía esta medida antes de la rueda de prensa de Rutte.



Las autoridades sanitarias holandesas han informado este domingo de 13.337 nuevos contagios, con lo que la media de los siete últimos días se sitúa en el mínimo desde el 15 de noviembre.



Países Bajos acumula más de 2,9 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y más de 20.400 fallecidos a cuenta de la enfermedad.