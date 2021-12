Coronavirus.- Alemania supera los 6,8 millones de casos tras confirmar más de 16.000 durante el último día

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Alemania ha superado este lunes el umbral de los 6,8 millones de casos de coronavirus tras sumar más de 16.000 durante el último día, en un sustancial descenso de las cifras, algo habitual los lunes por la disminución del número de pruebas durante el fin de semana.



El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 16.086 positivos y 119 fallecidos, lo que eleva los totales a 6.809.622 y 108.352, respectivamente.



Asimismo, ha resaltado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 316 casos por cada 100.000 habitantes, a la baja durante los últimos días, y ha apuntado que durante la última semana se han registrado 262.810 positivos.



Por otra parte, ha manifestado que en estos momentos hay cerca de 899.900 casos activos y ha cifrado el número de personas recuperadas en unas 5.801.400, incluidas alrededor de 48.100 durante las últimas 24 horas.



El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, descartó el domingo que se vaya a imponer un confinamiento durante el periodo navideño a pesar de la llegada de la variante ómicron del coronavirus. "No. No vamos a tener un confinamiento como en Países Bajos antes de Navidad, pero tenemos que asumir que habrá una quinta ola", dijo en declaraciones a la televisión pública alemana ARD.



"Hemos superado el número crítico de contagios de ómicron, así que ya no se puede frenar por completo esta ola y tendremos que contrarrestarla", ha indicado. Las autoridades alemanas acordaron restringir el margen de maniobra social de las personas no vacunadas para contener la expansión del virus y dar un nuevo empujón a la vacunación. Ahora, más del 70 por ciento de la población ha completado la pauta, mientras que el 27,6 por ciento tiene ya la dosis de refuerzo.