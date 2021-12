Colorido espectáculo en el cielo: app ayuda a buscar auroras boreales

ARCHIVO - Aurora boreal sobre Tromsö, en Noruega. En los países escandinavos son relativamente frecuentes estos fenómenos, sobre todo entre septiembre y marzo. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Quien desee ver auroras boreales debe viajar bien al norte del planeta en el oscuro semestre de invierno, ya que en ese caso se incrementará fuertemente la posibilidad de poder admirar este colorido espectáculo en el cielo. Pero si efectivamente podrán observarse auroras boreales o no dependerá de las estrellas. Sin embargo, la app Hello Aurora puede brindar ayuda en este cometido. Esta aplicación móvil, creada por dos inventores islandeses, busca mostrar si en el lugar donde uno se encuentra podrá verse la aurora boreal. Con este fin, utiliza información compleja sobre el clima, los campos magnéticos y las tormentas solares, y calcula la probabilidad de que se produzcan auroras boreales. Pero las estimaciones no son solamente para el momento, sino también para los días siguientes. De esta manera, los cazadores de auroras boreales verán así aliviada su tarea de dar con este poco frecuente fenómeno. De acuerdo con las indicaciones de la agencia de turismo sueca Visit Sweden, esta aplicación funciona en todas partes del mundo. La app utiliza los datos de los magnetómetros más cercanos en cada momento. Una comunidad internacional de cazadores de auroras boreales pone a disposición fotos e informes de avistamientos en tiempo real a través de la aplicación (iOS/Android). ¿Y cuándo vale la pena programar una visita al extremo norte? Visit Sweden considera que las posibilidades de experimentar estos avistamientos de auroras boreales son realistas en la época entre septiembre y marzo. dpa