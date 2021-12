China.- La jefa de Gobierno de Hong Kong defiende las elecciones legislativas a pesar de la baja participación

La comunidad internacional muestra su preocupación por el retroceso en materia democrática



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha aplaudido este lunes la celebración de las elecciones al Consejo Legislativo de la región a pesar de la baja participación en unos comicios que han sido calificados por muchos como "solo para patriotas".



Las elecciones, celebradas este domingo, han contado con una participación de en torno al 30 por ciento en comparación con el 58 por ciento registrado durante el proceso electoral de 2016, cuando acudieron a votar unos 2,2 millones de personas.



"Si solo hablamos de la participación, es algo más baja que en el pasado. Pero no se puede decir que no sean unas elecciones importantes y que no cuentan con el apoyo de los ciudadanos cuando 1,35 millones de personas han acudido a las unas", ha aseverado durante una rueda de prensa tras conocer los primeros resultados, que dan una amplia mayoría a los candidatos afines a Pekín.



En este sentido, ha asegurado que bajo un sistema que no obliga a la población a acudir a votar, el porcentaje de población registrada para votar es más que suficiente, tal y como ha recogido la emisora local RTHK.



Si bien ha dicho desconocer por qué miles de personas han decidido no acudir a las urnas, ha manifestado que no espera que todo el mundo esté de acuerdo con las reformas legislativas introducidas durante el último año y que, según la oposición, tienen como objetivo silenciar a los disidentes y aumentar el poder de Pekín sobre la región.



Sin embargo, ha asegurado que la nueva composición del Consejo Legislativo será suficientemente representativa y ha recalcado que está deseando trabajar con el organismo de forma conjunta.



"Las cosas han cambiado mucho durante la última década. En mi mandato he hecho frente a numerosas tormentas y me he percatado de cuál es la verdadera situación que atraviesa Hong Kong", ha manifestado.



A pesar de las críticas, Lam ha garantizado que el próximo Consejo será "diverso". "Queremos ver a gente con diferentes pasados, pero no puedo imponer mis propias expectativas a los votantes", ha zanjado.



La reforma electoral aprobada a principios de este año incluye el aumento de los escaños en el Parlamento hongkonés, que pasan de 70 a 90, y la concesión al recién ampliado Comité Electoral de la ciudad de la capacidad de nombrar a 40 de los legisladores de la ciudad.



Algunos diputados, como Priscilla Leung Mei Fun y Junius Kwan Yiu Ho, han sido elegidos mediante el Comité. El nuevo Consejo Legislativo incluirá nuevas caras como Tang Fei, vicepresidenta de la Federación de Trabajadores Docentes de Hong Kong, Nixie Lam, miembro de la Federación de Jóvenes de Toda China y Wendy Hong, que se ha presentado por primera vez a los comicios.



La Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao ha aplaudido en un comunicado los resultados de los comicios y ha señalado que estos subrayan los avances y las ventajas del nuevo sistema electoral, que supone "una práctica exitosa de democracia al estilo hongkonés".



LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EXPRESA SU PREOCUPACIÓN



Este mismo lunes, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido han expresado su "grave preocupación" por la "erosión de los elementos democráticos" en Hong Kong a raíz de las elecciones.



En una breve nota, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha señalado que las acciones "socavan los derechos y libertades" de la zona y ponen en peligro la autonomía de la región, al tiempo que "dificultan los deseos de la comunidad internacional de ver triunfar a Hong Kong".



"La reforma del sistema electoral de Hong Kong introducida a principios de este año redujo el número de escaños elegidos directamente y estableció un nuevo proceso de investigación para restringir severamente la elección de candidatos en la papeleta de votación. Estos cambios eliminaron cualquier oposición política significativa. Mientras tanto, muchos de los políticos de oposición de la ciudad (...) permanecen en prisión a la espera de que se celebre su juicio, mientras otros están exiliados en el extranjero", ha indicado.



El Gobierno estadounidense ha criticado así el "efecto negativo de la Ley de Seguridad Nacional y las crecientes restricciones a las libertades de la sociedad civil". "Las ONG, los sindicatos y las organizaciones de Derechos Humanos que no apoyan la agenda del gobierno se han visto obligadas a disolverse o irse del país", ha lamentado.



"Instamos a China a actuar con conformidad a sus obligaciones internacionales y respetar los derechos y las libertades fundamentales en Hong Kong, incluidos los garantizados en virtud de la Declaración conjunta chino-británica", recoge el texto.