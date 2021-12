China.- El oficialismo de Hong Kong podría lograr el total de los escaños en las elecciones locales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los candidatos afines al Gobierno de Hong Kong están próximos a hacerse con la totalidad de los escaños en las elecciones del Consejo Legislativo celebradas este domingo y marcadas por la baja participación.



Algo más de 1,3 millones de personas han acudido a las urnas para participar en estas elecciones, lo que representa un 30,2 por ciento del censo electoral. Así los comicios han contado con un récord de baja participación, que contrasta aún más con los datos de los anteriores comicios, donde 2,2 millones de personas acudieron a los colegios, en torno a un 58 por ciento.



Estas han sido las primeras elecciones bajo el llamado "sistema para patriotas" ideado por las autoridades de China que, en base a los resultados preliminares, los oficialistas estarían en condiciones de tomar los 90 escaños en esta nueva legislatura, apunta el diario 'South China Morning Post'.



Las autoridades electorales de Hong Kong han estimado que el recuento final de los votos pueda culminar en torno al mediodía de este lunes.



Estas elecciones han estado marcadas por los llamamientos de los opositores a boicotear unos comicios que han acusado de estar dirigidos desde China como un intento definitivo de culminar las esfuerzos de Pekín para imponer su autoridad sobre el territorio y eliminar sus competencias autonómicas.



En las horas previas a la apertura de los colegios, hasta cinco opositores autoexiliados insistieron en sus llamamientos a la abstención, como Sunny Cheung Kwan Yang quien, desde su web de Facebook, pidió a la gente que se quedase "en casa" y denunció la presencia de 10.000 "terroristas armados", en referencia a la Policía, por las calles del territorio.



Al activista se sumaron otros disidentes como Nathan Law Kwun Chung y los ex concejales de distrito Timothy Lee Hin Long, Lee Ka Wai y Lau Ka Man, según informa el 'South China Morning Post'.



Preguntada por la baja participación, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha apuntado que el clima ha sido uno de los "factores" que han podido condicionar la afluencia a los colegios electorales.



"Creo que (el Consejo Legislativo) es ampliamente representativo y hay muchas personas entre ellas que antes no estaban en la legislatura. He hablado con algunos de ellos antes en áreas como innovación y tecnología", ha defendido Lam en alusión a la diversidad de los legisladores presumiblemente electos.



Por otro lado, la líder del Ejecutivo ha anunciado que este lunes por la noche visitará Pekín para informar a los líderes del país sobre la situación económica, social y política de Hong Kong.