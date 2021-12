Chile.- Piñera felicita a Boric por su victoria en las elecciones de Chile y le invita a ser "el presidente de todos"

23-12-2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha felicitado a quien será su sustituto Gabriel Boric, tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas este domingo, y le ha invitado a ser "el presidente de todos".



"Le he felicitado (a Boric) y le deseo el mejor de los éxitos. Boric será el presidente de todos, de quienes votaron por el, de los que votaron por (José Antonio) Kast, y de los que no votaron. Hoy han votado ocho millones de chilenos, una de las participaciones más altas, lo que habla bien de nuestro país", ha expresado Piñera desde el palacio de La Moneda en una conferencia difundida en sus redes sociales.



Así, el actual presidente chileno ha informado de que ha mantenido conversaciones tanto con Boric como con Kast en un acto que considera que "corresponde en una democracia", y ha avisado al presidente electo que una de las misiones de su cargo será "unir y sembrar la paz entre los compatriotas".



"Más allá de nuestras legítimas diferencias, todos somos chilenos y queremos lo mejor para nuestro país. La vida no es fácil y gobernar es muy difícil. Le deseo (a Boric) sabiduría, prudencia, resiliencia, fortaleza y moderación, que son valores muy importantes, fundamentales, para poder liderar el país", ha añadido Piñera.



Por otro lado, ha apuntado que Boric "enfrentará nuevos desafíos" al frente del país, si bien también contará con "oportunidades". "Para tener éxito en la misión es necesario que Gobierno, oposición y los chilenos sepan cultivar con voluntad, sinceridad y convicción el espíritu de diálogo, acuerdo de paz y condena de la violencia", ha dicho.



Boric se ha impuesto con un 55,86 por ciento de los votos frente al 44,14 por ciento de José Antonio Kast, según resultados oficiales publicados por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), una vez escrutadas el 99,77 por ciento de las mesas electorales.



REPASO DE SU GOBIERNO



Como balance de su gestión --iniciada en marzo de 2018--, Piñera ha reconocido haber tenido que gobernar "en tiempos extraordinariamente difíciles" aunque ha puesto en valor que, "más allá de las adversidades", los chilenos "nunca" se han "doblegado".



"Hemos podido hacer frente a la adversidad. Con el esfuerzo de todos hemos logrado llevar adelante una vacunación masiva que nos pone en el lugar de liderazgo mundial", ha señalado el mandatario, quien ha avanzado que la nueva Presidencia contará "con las vacunas necesarias" para inmunizar a la población.



Finalmente, el presidente chileno, ha celebrado haber "reactivado la economía", convirtiéndola en "líder mundial" y haber "recuperado gran parte de los empleos perdidos" durante el periodo de pandemia.



"Cuidemos a las familias ya nuestro querido Chile, todos queremos y debemos contribuir para que Chile sea un buen país para nacer, crecer, educarse, trabajar, formar una familia y envejecer. Para que todas las familias podamos tener una vida plena y feliz", ha concluido.