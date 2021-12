César Vallejo será el rival en primera fase del tricampeón Olimpia

El director de competiciones de clubes de la Conmebol, Frederico Nantes, sostiene el nombre del equipo paraguayo Olimpia hoy, en el sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2022 en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Luque (Paraguay), 20 dic (EFE).- El paraguayo Olimpia, tres veces ganador de la Copa Libertadores de América, comenzará la edición 2022 del principal torneo del continente contra el peruano César Vallejo, en una de las tres llaves que tendrá la Fase 1.

Así quedó establecido en el sorteo llevado a cabo este lunes en la sede de la Conmebol, en el que también se definió que si el 'Decano' avanza de ronda jugará frente al Atlético Nacional colombiano, ganador del torneo en dos ocasiones.

En esta oportunidad, seis equipos disputarán la primera fase y los tres ganadores avanzarán a una segunda instancia en la que aguardarán otros 13 clubes.

Finalmente, ocho equipos jugarán la tercera fase en la que los ganadores irán a los grupos y los perdedores pasarán a la Copa Sudamericana.

La primera fase de la Copa Libertadores 2022 se disputará entre el 9 y el 16 de febrero, mientras que la segunda será entre el 23 de febrero y el 2 de marzo.

Fase 1

E1 Montevideo City (URU) - Barcelona (ECU)

E2 Deportivo Lara (VEN) - Bolívar (BOL)

E3 César Vallejo (PER) - Olimpia (PAR)

* Los equipos que ocupan el lado izquierdo cerrarán sus respectivas series jugando como locales.

Fase 2

C1 Colombia 3 (COL) - Fluminense (BRA)

C2 Audax Italiano (CHI) - Estudiantes (ARG)

C3 E2 - Universidad Católica (ECU)

C4 América MG (BRA) - Guaraní (PAR)

C5 E1 - Universitario (PER)

C6 Plaza Colonia (URU) - The Strongest (BOL)

C7 Everton (CHI) - Monagas (VEN)

C8 E3 - Atlético Nacional (COL)

* Los equipos que ocupan el lado izquierdo cerrarán sus respectivas series jugando como locales.

Fase 3

G1 C1 - C8

G2 C2 - C7

G3 C3 - C6

G4 C4 - C5

* Los equipos que tengan mayor ránking de clubes Conmebol cerrarán sus respectivas series jugando como locales.

** Los cuatro vencedores de la Fase 3 avanzarán a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

*** Los cuatro perdedores de la Fase 3 avanzarán a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana.