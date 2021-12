Cayetano y Eva González dejan en el aire su reencuentro navideño con Fran y Kiko Rivera

20-12-2021 Eva González y Cayetano Rivera. MADRID, 20 (CHANCE) Demostrando que su relación atraviesa por uno de sus mejores momentos, Cayetano Rivera no ha dudado en aparcar por unos días sus compromisos profesionales para arropar a Eva González en la final de la última edición de 'La Voz'. A su regreso a Sevilla, ya de vacaciones, y dispuestos a vivir unas navidades inolvidables con el pequeño Cayetano, que en marzo cumplirá 4 años, hemos podido preguntar a la pareja por la tradicional comida que cada año celebran con los hermanos del torero, Francisco y Kiko, y sus respectivas familias. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Demostrando que su relación atraviesa por uno de sus mejores momentos, Cayetano Rivera no ha dudado en aparcar por unos días sus compromisos profesionales para arropar a Eva González en la final de la última edición de 'La Voz'. A su regreso a Sevilla, ya de vacaciones, y dispuestos a vivir unas navidades inolvidables con el pequeño Cayetano, que en marzo cumplirá 4 años, hemos podido preguntar a la pareja por la tradicional comida que cada año celebran con los hermanos del torero, Francisco y Kiko, y sus respectivas familias.



Pero si tanto Lourdes Montes como el hijo de Isabel Pantoja dejaron entrever que este año volverían presumir del buen momento que viven actualmente los hermanos y que podríamos verlos pasando juntos la Navidad, Eva y Cayetano prefieren dejar el reencuentro familiar en el aire.



Así, mientras la modelo echa balones fuera afirmando que es algo que tenemos que preguntar a su marido, el torero confiesa que es algo "que no te puedo decir todavía, lo siento". "En la medida de lo posible aprovecharemos todo lo que se pueda", añade, dejando en el aire si cumplirá con la 'tradición' familiar de comer con Francisco y Kiko en Navidad.



"Vamos a descansar y a estar con la familia, a pasar una Navidad tranquila y con precaución", nos cuenta Eva, que después de varios meses inmersa en las grabaciones de 'La Voz' reconoce que necesita unas vacaciones para recargar pilas de cara a lo que le espera con el inicio de 2022, que no es otra cosa que "mucha Voz. No vamos a parar, y que siga así de bien y nada más. Feliz Navidad".



