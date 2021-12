Brasil donará vacunas anticovid a países de Latinoamérica, el Caribe y África

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Brasilia, 20 dic (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este lunes que hará una donación de vacunas contra la covid-19 a países de América Latina, el Caribe y África, aunque aún no ha establecido cuáles.

La donación fue anunciada en un comunicado de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud, el cual garantiza que esa acción no tendrá impacto alguno en el programa nacional de inmunización que lleva adelante el país.

Según la nota, se trata del "primer paso de un proceso amplio de cooperación en materia de vacunas" que debe contemplar la "urgencia" de "ampliar y diversificar la capacidad productiva mundial de productos médicos".

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, apuntó en rueda de prensa que "en un primer momento" serán ofrecidas "10 millones de dosis en donación por medio de la iniciativa Covax Facility", que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según Queiroga, esa cantidad podría ser ampliada posteriormente a un total de 30 millones de dosis, aunque no anunció ningún tipo de plazo para eso.

Brasil, que tiene unos 212 millones de habitantes, es uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo y hasta ahora suma casi 618.000 muertes y 22,2 millones de contagios.

De acuerdo al Ministerio de Salud, el Gobierno brasileño adquirió para este año un total de 500 millones de dosis de vacunas, de las cuales han sido aplicadas 315,1 millones, según datos actualizados al pasado 9 de diciembre.

Un día después de esa fecha hubo un ataque informático a los sistemas del ministerio, que desde entonces no ha podido actualizar muchas de sus informaciones sobre la pandemia, aunque Queiroga dijo esta misma semana que deberán superarse todos esos problemas.

Para el año próximo, aunque aún no ha precisado sus planes para dar continuidad al proceso de inmunización, el Ministerio de Salud ha adelantado que pretende contar, al menos, con otras 400 millones de dosis.