Autoridades sanitarias confirman el primer caso de la variante ómicron en Panamá

Un hombre se somete a una prueba hisopada de coronavirus, en Ciudad de Panamá (Panamá), en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 20 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias informaron este lunes del primer caso de la variante ómicron de la covid-19 en Panamá, detectada en un ciudadano residente en el país y que estuvo recientemente en Sudáfrica, y pidieron a la población redoblar las medidas de bioseguridad y vacunarse.

El hombre, de 50 años de edad y que trabaja en un proyecto minero en desarrollo, arribó el pasado 8 de diciembre a Panamá con antecedentes de viaje reciente a Sudáfrica por razones laborales, de acuerdo con la información oficial.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que no se tiene confirmado que la variante ómicron se encuentre circulando a nivel comunitario en Panamá, aunque no lo descartó, por lo cual exhortó a la población a seguir con las medidas de bioseguridad recomendadas.

"Debemos actuar como si hubiera casos comunitarios y reforzar las propias medidas de bioseguridad", remarcó el ministro, y aclaró que un solo caso importado no conlleva todavía a tomar medidas restrictivas de movilidad en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) dijo en un comunicado que se evalúa la posibilidad de reducir el tiempo de la dosis de refuerzo, que en Panamá se está aplicando 6 meses después de la segunda inyección.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han resaltado que las vacunas actuales siguen siendo eficaces para prevenir el desarrollo de enfermedad por el nuevo coronavirus grave y la muerte, indicó el Minsa, que señaló que la variante ómicron ha sido detectada en más de 80 países en el mundo, entre ellos Costa Rica, Argentina, México, Brasil, Ecuador y Chile.

El 90,2 % de la población meta de la vacunación contra la covid en Panamá, es decir, las personas de 12 o más años, ha recibido una dosis y el 80,9 % dos dosis, de acuerdo con los datos oficiales, según los cuales se han administrado al menos 246.045 dosis de refuerzo.

PRIMER CASO DE ÓMICRON ES ASINTOMÁTICO

Sucre explico que el hombre infectado con ómicron tenía al llegar a Panamá la pauta de vacunación completa, además de una prueba PCR negativa, y aseguró que esta persona siempre se mantuvo aislada y sin ningún contacto con nadie del proyecto minero.

Luego de practicársele una prueba de antígeno y de PCR al quinto día (13 de diciembre) de su cuarentena que resultaron positivas para covid-19, tras una anterior al tercer día (11 de diciembre) que salió negativa, el paciente fue aislado en un módulo individual en la mina, detalló el titular del Minsa.

A esta persona se le practicará otra prueba para determinar su nivel de contagiosidad, ya que durante su cuarentena y aislamiento ha permanecido asintomático, señala la información oficial.

Hay seis personas sospechosas de haber estado en contacto con el infectado que se mantienen en cuarentena.

Panamá acumula 483.386 contagios confirmados y 7.400 defunciones por la covid-19 desde el 9 de marzo de 2020.