Argentina reduce en un 63,5 % su déficit fiscal en los primeros once meses del año

Buenos Aires, 20 dic (EFE).- Argentina acumuló en los primeros once meses del año un déficit fiscal primario de 483.897 millones de pesos (4.522,4 millones de dólares), lo que implicó una reducción interanual del 63,5 %.

Según informó este lunes el Ministerio de Economía de Argentina, el déficit primario acumulado a noviembre fue de 911.298 millones de pesos (8.516 millones de dólares) -lo que equivale al 2,1 % del PIB- si se excluyen del cálculo los ingresos extraordinarios por 427.401 millones de pesos (3.994,4 millones de dólares) que recibió en septiembre pasado por concepto de derechos especiales de giro (DEG) distribuidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el resultado financiero acumulado por Argentina en los once primeros meses del año fue negativo en 1.152.485 millones de pesos (10.770,8 millones de dólares), lo que implica una reducción del 41,6 % respecto al déficit financiero registrado en igual periodo de 2020.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, si se excluye del cálculo el impacto de los DEG, el déficit financiero acumulado a noviembre fue de 1.579.888 millones de pesos (14.765,3 millones de dólares), equivalente al 3,7 % del PIB.

En noviembre, Argentina registró un déficit primario de 134.653 millones de pesos (1.258 millones de dólares), con un salto interanual del 129,4 %.

En tanto, en el undécimo mes del año registró un déficit financiero por 242.089 millones de pesos (2.262,5 millones de dólares), con un incremento interanual del 90,6 %.

Argentina había cerrado 2020 con un déficit fiscal primario de 1.749.957 millones de pesos (unos 16.354 millones de dólares estadounidenses), lo que equivale al 6,5 % del PIB.

El proyecto de Presupuesto para el año próximo que no logró aval parlamentario preveía que 2021 concluirá con un déficit primario equivalente al 4 % del PIB, mientras que el rojo se reduciría al 3,3 % del PIB en 2022.

También preveía un resultado financiero negativo equivalente al 5,4 % del PIB para 2021 y un déficit financiero del 4,9 % del PIB para el año que viene.