América y el mundo dicen que Chile "dio ejemplo" en el triunfo de Boric

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, llega al punto de encuentro con sus simpatizantes, el 19 de diciembre de 2021, en Santiago (Chile). EFE/Elvis González

Redacción América, 20 dic (EFE).- Después de que el grueso de la izquierda regional se adelantara la noche del domingo a celebrar el triunfo de Gabriel Boric en Chile, en el resto de América y en buena parte del mundo este lunes mandatarios y dirigentes políticos se mostraron dispuestos a trabajar con el ex líder estudiantil y dijeron que las elecciones chilenos fueron un “ejemplo”.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que su Gobierno espera seguir trabajando con el próximo Gobierno para promover los "objetivos compartidos" de democracia, prosperidad y seguridad y añadió que el pueblo chileno "dio ejemplo una vez más" con unos comicios democráticos, libres y justos.

Boric, de 35 años, se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al conseguir el 55,8 % de los votos, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia con respecto a su rival, el ultraderechista José Antonio Kast, quien inmediatamente reconoció su derrota.

En Colombia, el presidente Iván Duque expresó en Twitter su "interés en seguir trabajando conjuntamente para fortalecer la histórica y fraterna relación bilateral que nos une. Somos países hermanos".

Similar fue el mensaje del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien dijo que tras la "jornada democrática" vivida en Chile “trabajaremos para seguir fortaleciendo las relaciones entre nuestros países”,

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, envió a Boric en un tuit sus “mejores deseos para su gestión; siempre procurando el bienestar del pueblo chileno", algo que también pidió su par de Costa Rica, Carlos, Alvarado, cuyo Gobierno dijo que la del domingo fue “una jornada que ha sido muestra clara de una vocación por la democracia”.

LA IZQUIERDA REGIONAL CELEBRA

A ellos se unió el presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien a manera personal complementó lo afirmado la víspera por varios miembros de su Gobierno.

"Primero expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, es inocultable, por el triunfo de Gabriel Boric en Chile, ya lo felicité en la mañana", declaró López Obrador en su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.

"Es un triunfo de la democracia en Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo", agregó López Obrador, quien habló por teléfono con Boric aunque no dio detalles sobre el contenido de dicha conversación.

Antes que López Obrador, gran parte del espectro de la izquierda latinoamericana ya se había pronunciado la noche del domingo y tomado como propia el triunfo del joven político chileno.

Uno de ellos fue el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien habló de una “victoria de un candidato democrático y progresista en nuestra América Latina, para la construcción de un futuro mejor para todos”.

Un mensaje similar al de otros líderes de esa tendencia como los presidentes Pedro Castillo (Perú), Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia) y Daniel Ortega (Nicaragua)

Además, tras un tuit de anoche del presidente Nicolás Maduro, quien saludó “al pueblo de Salvador Allende y de Víctor Jara por su contundente victoria sobre el fascismo", el Gobierno venezolano consideró hoy que en Chile "se levantó el clamor popular y anunció una nueva alborada, iniciando hoy una virtuosa etapa" en su historia.

UN FUTURO CON MÁS "JUSTICIA" E "IGUALDAD"

Tras las felicitaciones del domingo del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo que “el pueblo chileno avanza con esperanza hacia un futuro más justo, feminista y ecologista”, esta jornada en el resto del mundo también llegaron mensajes para Boric.

Así, el presidente palestino, Mahmud Abás, dijo que aprecia de Boric “su conocida defensa por las cuestiones de verdad, justicia e igualdad, que están claramente incorporadas en la justa causa palestina”.

En Chile viven más de 500.000 palestinos, la mayor comunidad de la diáspora fuera de Oriente Medio, un éxodo que comenzó a finales del siglo XIX.

En Francia, la Cancillería expresó su "determinación para continuar el refuerzo de las relaciones bilaterales en todos los terrenos, en particular en materia climática y medioambiental”, mientras que el líder de la izquierda radical y candidato presidencial por la Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, destacó en Twitter que "en Chile la extrema derecha sale derrotada".

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también candidata presidencial aunque por el Partido Socialista, dijo en un tuit en español: "¡Enhorabuena! La victoria de la democracia, de la justicia y de la igualdad. La victoria del pueblo chileno, la victoria de Gabriel Boric".

Desde Grecia, el ex primer ministro y líder del partido izquierdista Syriza, Alexis Tsipras, habló de una "histórica victoria" y de "un nuevo capítulo de democracia y justicia social" para Latinoamérica. “La esperanza puede vencer al miedo y la oscuridad”, agregó.