2-0. Olimpia vence a Real España en el juego de ida de la final en Honduras

Fotografía de archivo de una celebración de los jugadores del Olimpia. EFE/José Valle

Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- El Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, venció este domingo por 2-0 al Real España, del mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, en el juego de ida de la final del torneo hondureño Apertura, y quedó a un empate para ganar su cuarto título consecutivo de la mano del técnico sudamericano.

De local en Tegucigalpa, el Olimpia fue mejor que su rival durante todo el partido, y su principal figura fue Jorge Álvarez, anotador de los dos goles, uno en cada tiempo y ambos de buena factura.

El buen juego del Olimpia descansó en sus hombres del medio campo, que no le dieron libertades a un desconocido Real España, que no mostró el buen nivel de juego ni la conexión que hizo en los últimos partidos, principalmente de la semifinal, en la que se impuso de manera contundente al Motagua.

El Olimpia llegaba al área del Real España con jugadas de José Mario Pinto y Jorge Álvarez, que se asociaban con los delanteros Jerry Bengtson y Eddie Hernández, dándole mucho trabajo a la defensa del Real España, principalmente a su portero, Luis López, quien con sus oportunas tapadas evitó una paliza.

El primer gol del Olimpia cayó al minuto 39 en una jugada individual de Jorge Álvarez, quien cuando Luis López le salió a achicar, le hizo una vaselina y la pelota se fue al fondo de las redes.

El Real España, que intentó hacer daño en ataque con Darixon Vuelto y el mexicano Omar Rosas, no pudo romper el cerrojo que le impuso el Olimpia y se fue al descanso con el marcador 0-1.

Los dirigidos por el "Potro" Gutiérrez no tuvieron en sus filas, por razones de salud, a tres de sus principales hombres, entre ellos el delantero argentino Ramiro Rocca.

En el segundo tiempo los papeles no cambiaron, con un Olimpia que llegaba por las bandas y un Real España que solamente tuvo una ocasión, en piernas de Darixon Vuelto, pero su intento fue anulado por el portero del Olimpia, Edrick Menjívar, quien más parecía un espectador del partido porque el rival no le atacaba.

El segundo gol del Olimpia llegó al minuto 50 con un potente disparo de derecha de Jorge Álvarez, quien remató una pelota desde fuera del área, que le llegó tras un rechazo defensivo derivado de un saque de esquina.

Álvarez le pegó a la pelota sin dejarla caer al suelo, para anotar el mejor de los dos goles que le hizo al Real España, que está obligado a ganar, al menos por 2-0 para un alargue, el juego de vuelta de la final, que se disputará el día 23, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Al Olimpia, que busca su copa 34 desde que se fundó la Liga, en 1965, le basta el empate para ser tetracampeón con el argentino Pedro Troglio, quien lo dirige desde 2019.