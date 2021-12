Vlahovic y Torreira salvan un punto para el Fiorentina

EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Roma, 19 dic (EFE).- El serbio Dusan Vlahovic, con su sexto partido consecutivo marcando, y el uruguayo Lucas Torreira, con su primera diana del curso, permitieron este domingo al Fiorentina remontar un 0-2 adverso en casa ante el Sassuolo y le dieron un empate 2-2, en la decimoctava jornada de la Serie A.

El equipo florentino de Vincenzo Italiano empató por primera vez en esta temporada, tras cosechar diez victorias y siete derrotas.

El Sassuolo, uno de los conjuntos de mentalidad más ofensiva de la Serie A, logró una doble ventaja en la primera mitad, gracias a Gianluca Scamacca y a Davide Frattesi. El equipo de Alessio Dionisi encadenó su séptimo partido consecutivo marcando al menos dos goles, pero su defensa no es impermeable.

El Fiorentina, que ya había tenido opciones para recortar distancias al borde del descanso, tuvo una tremenda reacción en la reanudación e igualó gracias al sexto gol seguido de Vlahovic y a Lucas Torreira.

El delantero serbio, uno de los más codiciados en el mercado europeo, alcanzó los 33 goles en 2021, un registro que en Italia lograron el argentino Omar Sívori y el portugués Cristiano Ronaldo.

Lleva seis jornadas consecutivas viendo puerta y el récord de once, que pertenece al argentino Gabriel Omar Batistuta, ya no es utopía para un jugador que, por rendimiento, ya es de los mejores delanteros del mundo.

El Fiorentina intentó con coraje completar la remontada también después de la roja a Cristiano Biraghi, pero finalmente tuvo que conformarse con un 2-2.

El cuadro toscano es sexto en la tabla, con 31 puntos, mientras que el Sassuolo es décimo, con 24 puntos.