Triunfo de Boston Celtics ante New York Knicks por 114-107

Boston Celtics logró imponerse como local frente a New York Knicks por 114-107 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Boston Celtics perdieron en casa contra Golden State Warriors por 107-111. Por su parte, los de New York Knicks derrotaron a domicilio a Houston Rockets por 103-116. Por el momento Boston Celtics se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 15 partidos ganados de 30 disputados, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 13 partidos ganados de 30 jugados.

Durante el primer cuarto Boston Celtics fue el principal dominador, se hizo con la máxima diferencia de puntos (14) al final del cuarto hasta finalizar con un 32-18. Después, en el segundo cuarto los jugadores de Boston Celtics elevaron su diferencia y aumentaron la diferencia hasta un máximo de 16 puntos (56-40) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 30-29. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 62-47 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante logró recuperar puntos hasta remontar el partido hasta concluir con un resultado parcial de 24-41 y un total de 86-88. Por último, durante el último cuarto se produjo una remontada del equipo local, de hecho, consiguió un parcial de 10-2 y elevó la diferencia hasta un máximo de siete puntos (104-97) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 28-19. Finalmente, los jugadores cerraban el marcador del partido con un resultado de 114-107 para Boston Celtics.

Durante el partido, destacó la participación de Jayson Tatum y Josh Richardson, que consiguieron 25 puntos, dos asistencias y nueve rebotes y 27 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Evan Fournier y Kemba Walker por sus intervenciones durante el partido, con 32 puntos, tres asistencias y cinco rebotes y 29 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de Boston Celtics será contra Philadelphia 76ers en el TD Garden, mientras que el próximo partido de New York Knicks será contra Detroit Pistons en el Madison Square Garden.