Pakistán llama a tomar medidas inmediatas para frenar la crisis afgana

Imran Khan, en una imagen de archivo. EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Islamabad, 19 dic (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, solicitó este domingo antes de la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), "medidas de inmediato" para tratar de frenar la crisis humanitaria y económica que vive Afganistán tras la toma de poder por parte de los talibanes.

"Es muy importante que se tomen medidas de inmediato", ya que, "si el mundo no actúa, esta será la mayor crisis provocada por el ser humano que se está desarrollando frente a nosotros", aseguró Khan en un discurso previo a la conferencia, que se celebra hoy en Islamabad.

En este sentido, el ministró paquistaní instó a la comunidad internacional y a Estados Unidos a disociar al Gobierno talibán "de los 40 millones de ciudadanos afganos", que son los que más están sufriendo en esta severa crisis, agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán y presidente de esta cumbre, Shah Mahmood Qureshi, advirtió de los peligros de un colapso en la economía afgana que, de no evitarse, podría desencadenar un éxodo masivo de refugiados, sufrimiento humano y un aumento del terrorismo afectaría a la paz mundial.

"Es probable que la economía afgana experimente una contracción del 30 % en un año a menos que se frene esta marea", subrayó Qureshi.

El ministro precisó además que la nación afgana necesita efectivo para reactivar la economía, pagar los salarios, restaurar las pequeñas empresas y reiniciar el sistema bancario.

Por su parte, el jefe de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths, se mostró a favor de los esfuerzos y planes de la OCI para ayudar a Afganistán y considera que si la comunidad internacional no actúa con decisión y compasión, pondrá en riesgo a toda la población del país.

"23 millones de personas ya están pasando hambre y los centros de salud están repletos de niños desnutridos" en el país, mientras "alrededor del 70 por ciento de los maestros no cobran y millones de niños, que son el futuro de Afganistán, no van a la escuela", indicó.

El secretario general de la OCI, Hissein Brahim Taha, destacó también el compromiso de los países miembros en desempeñar su papel en el apoyo a la acción humanitaria en Afganistán, en coordinación con las misiones de la organización y las agencias de ayuda relevantes en el mundo musulmán.

Pakistán acoge este domingo la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que busca responder a la crisis humanitaria y económica que sufre Afganistán, agravada desde la toma de poder de los talibanes el pasado 15 de agosto.

Esta cumbre, que reúne a estados de confesión islámica, pretende expresar la solidaridad con el pueblo afgano y explorar vías para abordar la crisis humanitaria y económica en Afganistán.

La reunión contará además con la participación de las Naciones Unidas o la Unión Europea, instituciones financieras internacionales y representantes de algunos estados no miembros de la OCI, como Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia o Japón.

El ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, también se encuentra entre los participantes a esta cumbre.

Pakistán acoge la conferencia de la OCI sobre Afganistán tras 41 años. La última reunión se celebró en enero de 1980 para, precisamente, abordar la situación de Afganistán de entonces.