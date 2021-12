Níger.- Francia exculpa a los militares que repelieron a tiros un bloqueo civil a su convoy en Níger

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa de Francia, Florence Parley, ha informado este domingo de que la investigación interna sobre las muertes a tiros de tres ciudadanos nigerinos durante un bloqueo civil a un convoy francés atrapado en el país africano el mes pasado exime de toda culpa a los militares galos que abrieron "fuego directo" contra la población, según el Gobierno nigerino y una investigación interna de un medio galo.



"Se ha realizado una investigación interna en la que se demuestra que, ante una manifestación de gran violencia, nuestros militares demostraron el control necesario y tuvieron la reacción adecuada", ha explicado la ministra en declaraciones al 'Journal du Dimanche'.



El convoy fue protagonista a finales de noviembre de graves incidentes con las poblaciones de Burkina Faso y Níger. El operativo partió de la capital económica de Costa de Marfil, Abiyán, con la intención de llegar a Malí, en una ruta habitual dentro de la operación Barkhane, la intervención francesa en contra el yihadismo en el Sahel que comenzó 2013.



No obstante, el recorrido estuvo salpicado de numerosos parones y manifestaciones contra el convoy, símbolo de la hostilidad de las poblaciones africanas hacia el operativo francés, al que consideran como una mera incursión militar sin ningún interés en el desarrollo de las comunidades locales.



Primero quedó atrapado en Kaya, en el centro de Burkina Faso, antes de reanudar su viaje unos días más tarde. No obstante, su recorrido acabó de nuevo interrumpido en la localidad nigerina de Téra, en el oeste del país, donde se registraron los incidentes más graves. En particular, la muerte de tres nigerinos por disparos de arma de fuego, procedentes del convoy durante un bloqueo el 27 de noviembre.



El Ministerio del Interior de Níger señaló en su momento a las fuerzas francesas como responsables directas de abrir fuego contra la población, como también lo hizo una investigación del diario francés 'Libération'.



En un artículo publicada a principios de diciembre, el diario francés señaló directamente al Ejército francés como responsable de las muerte de los tres manifestantes y de causar heridas a aproximadamente una decena de personas más. "Varios testigos, contactados telefónicamente por este medio", relató el diario, "proporcionaron un relato concordante en el que se confirma que los militares abrieron fuego directo para forzar el paso del convoy".



Ante la falta de respuestas, el presidente nigerino, Mohamed Bazoum, pidió abiertamente en la noche del viernes una investigación sobre lo sucedido.



"He exigido a las autoridades francesas que abran una investigación con miras a sancionar a los culpables de actos reprobables", dijo Mohamed Bazoum, tras recordar los "lamentables" hechos ocurridos en la localidad.



En respuesta, Parly ha recordado al mandatario que "conductores civiles del convoy en cuestión resultaron heridos por los manifestantes", aunque ha manifestado su intención de seguir con las pesquisas para esclarecer por completo lo ocurrido.



"Seguimos interactuando con las autoridades nigerinas para comprender qué sucedió antes, durante y después de estos enfrentamientos. Tenemos un diálogo de muy alta calidad con los nigerinos que, espero, ayude a prevenir cualquier nuevo evento de este tipo", ha remachado.