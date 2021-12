Nada para al City

EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 19 dic (EFE).- El Manchester City sumó su séptima victoria consecutiva en la Premier League al derrotar con goleada al Newcastle United (0-4) hundiendo aún más a las 'Urracas'.

Los de Pep Guardiola no tuvieron problemas para pasar por encima de un Newcastle que cada vez tiene peor pinta y que si no es colista es por la peor diferencia de goles que tiene el Norwich City, que además tiene un partido menos.

No necesitó ni cinco minutos el City para ponerse por delante, con un Rúben Dias que empujó con la cabeza una asistencia dentro del área de Joao Cancelo. El portugués se hizo con todos los focos en una jugada espectacular que supuso el 0-2. Inició él la jugada en campo propio en el lateral, combinó con Kevin de Bruyne y ya no la soltó desde el medio. Dejó tirado a dos jugadores en la frontal y preparó un disparo que, pasó entre dos defensas, y fusiló al Newcastle en la escuadra.

Sentenciaba el encuentro el City, al que el resto del partido le sirvió para redescubrir al mejor De Bruyne, que dio una lección en la segunda mitad. De sus botas salió el definitivo 0-3, con un pase curvo para que Riyad Mahrez la empalase de volea. El linier lo anuló de primeras por fuera de juego, pero el VAR lo validó.

Con este tanto, el City llegó a los 105 goles en Premier League en 2021, su máxima cifra anotadora en un año natural desde los 104 que hizo en 1929.

Y aún le quedó uno más al City, que redondeó la cuenta con una gran jugada de Gabriel Jesús rompiendo por línea de fondo y dejándosela a placer a Raheem Sterling.

Los citizens siguen primeros, con 44 puntos y aventajan en cuatro unidades al Liverpool y en seis al Chelsea.