Motociclistas y activistas celebran el Día del Migrante en Tijuana (México)

Miembros del club de motociclistas "Sólo Ángeles" dan paseos a niños y niñas migrantes que viven en el campamento El Chaparral hoy, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 18 dic (EFE).- Con música, alimentos y paseos en motocicletas cientos de migrantes celebraron en la ciudad mexicana de Tijuana, al noroeste de México, el Día Internacional del Migrante, en medio de lo que podría ser una crisis migratoria para esta ciudad fronteriza.

Indocumentados que pernoctan en el campamento de El Chaparral desde el pasado mes de febrero, fecha desde la que duermen bajo casas de campaña en condiciones insalubres, se congregaron para conmemorar el día.

El evento comenzó con varias horas de retraso; sin embargo, eso no fue impedimento para que decenas de niños sonrieran en medio de la tarde fría.

Motociclistas integrantes del Club Solo Ángeles de Tijuana, se hicieron presentes en El Chaparral con el fin de llevar diversión, entrenamiento y paseos en motocicletas para los niños que viven en este campamento migrante.

De forma sorpresiva, más de una docena de motociclistas llegaron al sitio ubicado en la colonia Federal, a metros de la puerta vehicular que da la bienvenida a México para quienes vienen de Estados Unidos.

Los menores hicieron filas para subirse uno a uno a las motos y dar un breve paseo en ellas, además, recibieron regalos de los motociclistas con motivo de la próxima navidad.

A la par, se realizó el festival Duro Contra el Muro- Festival Migrante, organizado por el grupo civil estadounidense Border Line Crisis Center, que llevó músicos para amenizar el ambiente y un poco de comida.

Los organizadores explicaron que el evento tuvo como objetivo llevar un momento de armonía y relajación a quienes por meses han estado esperando una solución a su solicitud de asilo político y que han atravesado por difíciles situaciones en su llegada a este punto del país.

Los migrantes disfrutaron del ambiente, así como de la comida que se les ofreció, y aprovecharon para pedir que se agilice el proceso de atención por parte del Gobierno estadounidense a cada uno de sus casos.

CRISIS MIGRATORIA

Actualmente Tijuana atraviesa por una dura crisis migratoria, ya que los albergues para migrantes se encuentran saturados y muchos de los recién llegados o retornados han tenido que dormir en las calles de la ciudad, bajo un clima de hasta 4 grados centígrados.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados, lamentó que en el caso particular de los migrantes haitianos los ciudadanos se hayan hecho más antipáticos ante la situación de los migrantes, pero sobre todo los gobiernos.

“Es una crisis en comparación con el año 2016, la situación ahora está más difícil, las personas no pueden cruzar pese al pacto de los gobiernos de Estados Unidos y México, ellos (los migrantes) están sugiriendo porque no hay apoyos de los tres ordenes de gobierno”, dijo a Efe.

Metelus afirmó que hay miles de migrantes haitianos que están viviendo en las calles, "es vergonzoso, los directores de albergues no tienen recursos ya que no reciben apoyo, es una crisis y hay preocupación enorme, más ahorita con la pandemia”, concluyó.

México vive una de las mayores olas migratorias de su historia. De enero a octubre, el país ha interceptado a 228.115 personas y deportado a otras 82.627, cifras que no se habían visto desde hace más de 15 años.

De igual forma, las solicitudes de refugio también han batido récords. De enero a octubre, el país ha recibido 108.195 peticiones.