Moreno: "Cuando tienes algo excepcional como Jorge Molina es una maravilla"

Robert Moreno, durante el partido. EFE/Pepe Torres

Granada, 19 dic (EFE).- El entrenador del Granada, Robert Moreno, dijo que es "una maravilla" cuando tienes en tu plantilla "algo excepcional como Jorge Molina", protagonista con su triplete en la victoria por 4-1 lograda este domingo por el conjunto rojiblanco ante el Mallorca.

"A nivel personal y profesional, Jorge Molina es un ejemplo, alguien que transmite valores a los jóvenes, y estoy encantado con todos lo bueno que le pase. No alcanzan las palabras para definir a un profesional de ese nivel", comentó Moreno en rueda de prensa.

"Jorge Molina (que tiene casi 40 años) es una excepción, no es una norma, y cuando tiene algo excepcional como Jorge Molina es maravilloso", añadió el técnico sobre el veterano goleador.

Moreno cree que el Granada hizo ante el Mallorca "un partido muy completo" y que hablaron "en el campo, que es donde hay que hablar".

Se mostró "muy contento por dar alegrías a la afición" y a ellos mismos que son los que sufren "el día a día" por no poder "hacer siempre lo que la afición desea".

El preparador destacó del choque el "paso adelante" de los suyos tras el descanso siendo "más valientes y agresivos", además de "la seriedad y el sacrificio de todos", y resaltó que "los jugadores creen" y saben "a lo que hay que jugar".

El técnico del Granada cree que encadenar en tres días una eliminación en la Copa ante el Mancha Real, equipo de Segunda RFEF, y un triunfo por 4-1 en LaLiga Santander demuestra "la grandeza y lo maravilloso que es el fútbol".

"Lo que pasó el jueves si te pasa al revés es maravilloso, pero cuando te pasa en contra no lo soportas, es inasumible. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para hacer cosas como la de hoy", sentenció Moreno, aclarando que "situaciones como las del otro día (eliminación en la Copa)" les quitan "el sueño".jag/og