Manchin dice no votará por propuesta de gasto social

WASHINGTON (AP) — El senador demócrata Joe Manchin declaró el domingo que no votará a favor del proyecto de 2 billones de dólares para afianzar las redes de bienestar social, asestando un golpe posiblemente fatal a una de las prioridades del presidente Joe Biden.

En declaraciones al programa “Fox News Sunday”, Manchin dijo que desde siempre tenía reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras cinco meses y medio de discusiones y negociaciones “no puedo votar a favor de esta pieza de legislación”.

El senador de Virginia Occidental mencionó favor factores, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como por ejemplo la persistente inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante ómicron del coronavirus.

“Cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho ... si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor”, expresó el legislador.

“He intentado todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo”, afirmó.

“Le digo no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer”, añadió.

La semana pasada, Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta entrado el año que viene debido a la oposición de Manchin. Pero Biden había insistido en que Manchin reiteró su apoyo a un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas.

El domingo, Manchin aclaró que esas eran palabras de Biden, no palabras suyas.