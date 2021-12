Machís vuelve al once del Granada, mientras que Mallorca mete cuatro cambios

El segundo entrenador del Granada, Dani Guindos, se saluda con el delantero venezolano del equipo nazarí, Darwin Machís, en una imagen de archivo. EFE/Miguel Toña.

Granada, 19 dic (EFE).- La titularidad del extremo venezolano Darwin Machís es la única novedad en el once del Granada en el partido de la jornada 18 de LaLiga Santander que le mide este domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Mallorca, que mete cuatro cambios en su once en relación a la pasada jornada.

El entrenador del Granada, Robert Moreno, recupera para el once a Machís tras haber superado una lesión muscular y haber reaparecido en el partido de Copa del pasado jueves ante el Mancha Real.

En relación al anterior partido de liga ante el Cádiz, Machís entra el sitio de Alberto Soro, que inicia el partido en el banquillo; es el único cambio que introduce Moreno.

Forma el Granada de inicio ante el Mallorca con Maximiano, Quini, Germán, Torrente, Carlos Neva, Luis Milla, Gonalons, Antonio Puertas, Machís, Luis Suárez y Jorge Molina.

En el equipo bermellón, el entrenador Luis García Plaza introduce cuatro cambios en su alineación en relación a la utilizada en el duelo anterior contra el Celta.

Retornan al once el serbio Aleksandar Sedlar, el ghanés Idrissu Baba, el japonés Take Kubo y Ángel Rodríguez, mientras que salen del mismo los argentinos Franco Russo y Rodrigo Battaglia, Antonio Sánchez y Abdón Prats.

La alineación del Mallorca para medirse al Granada la integran: Reina, Maffeo, Sedlar, Valjent, Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez, Kang-in Lee, Kubo y Ángel