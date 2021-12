Loh Kean Yew pone en Huelva a Singapur en la cima del mundo

EFE/Julian Perez

Huelva, 19 dic (EFE).- Loh Kean Yew hizo historia este domingo para Singapur al lograr el oro en los Mundiales de Bádminton Huelva 2021 tras batir por 21-15 y 22-20 en 43 minutos de juego al indio Srikanth Kidambi.

Loh, de 24 años y número 22 del ránking mundial, puso a su país, de 5,5 millones de habitantes, en la cima del bádminton mundial frente a las grandes potencias de este deporte, con millones de practicantes.

Culminó su hazaña en el Palacio de Deportes Carolina Marín, donde ya había dejado en el camino a los daneses Viktor Axelsen (campeón olímpico) y Anders Antonsen (campeón europeo y subcampeón olímpico) en una final no pronosticada antes del comienzo de la competición, pero a la que llegaron por méritos propios tanto él como Kidambi (28 años, decimocuarto del mundo), el primer indio de la historia en una final masculina mundialista.

Ambos se enfrentaron en 2018 y el duelo cayó del lado del indio (21-17 y 21-14), pero esta vez el empuje de Loh, en su mejor momento y en estado de gracia, le hizo intratable.

Kidambi comenzó la final muy entonado y con un plan de juego muy claro. Cobró una primera ventaja de 9-3 llevando la iniciativa en los puntos, con golpes muy efectivos en la red y control desde el fondo de la pista, pero Loh fue despertando y con cuatro puntos consecutivos se acercó, aunque el indio cortó la reacción para irse al intermedio mandando (11-7).

En la reanudación, otra racha de Loh (4-0), con una buena defensa y grandes golpes ganadores, le permitió empatar (11-11) y a partir de ahí tomó el control y puso la directa con un juego de más ritmo y contundencia, en el que el indio no se sintió tan cómodo (17-13), por lo que se adjudicó el parcial el singapurense por 21-15 en 17 minutos.

La segunda manga comenzó con el indio superando con repetidos remates potentes las continúas defensas de Loh, que no dudó en tirarse en plancha sobre el tapiz (6-4, 9-7), pero el singapurense resistió y logró soltar el brazo con contundencia para irse al descanso por delante con un parcial de 4-0 (11-9).

Kidambi necesitaba hacer al menos dos remates inapelables para sumar cada punto ante un Loh incombustible, que llegaba a todo, pero así, con mucho esfuerzo, logró ponerse por delante (14-16).

No obstante, un fallo del indio y un golpe de genialidad de Loh puso el duelo cerca del final (19-18) y ahí Kidambi forzó el 20-20 pero Loh, intratable, sentenció por 22-20.

El danés Anders Antonsen y el indio Lahshya Sen, perdedores en las semifinales de este sábado, recibieron la medalla de bronce. (foto)