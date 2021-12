Ledesma: “Cuando el equipo me necesitó pude responder”

Jeremías Ledesma (i) repele el balón ante Eden Hazard. EFE / Kiko Huesca.

Madrid, 19 dic (EFE).- El argentino Jeremías Ledesma, portero del Cádiz, fue uno de los protagonistas del empate de su equipo en el Santiago Bernabéu (0-0) tras sufrir 36 disparos, nueve de ellos a puerta, y aseguró tras este que cuando el equipo le “necesitó” pudo “responder” y esto “es importante”.

“Sí, muy contento. Cuando el equipo me necesitó, creo yo más en los centros, pude responder y es muy importante. Contento por el trabajo del equipo contra un rival como el Real Madrid”, comentó en Movistar+.

“A cualquier arquero le gustaría que le lleguen un poco menos, pero es nuestro estilo. Nosotros defendemos así, jugamos los partidos así. El año pasado nos dio resultado y este nos está costando un poco más. Nos falta un poco de tener la pelota para descansar, pero contra estos rivales es muy difícil”, añadió.

Un Ledesma que no quiso entrar mucho en la polémica en una entrada de Casemiro sobre Alejo en la que los cadistas pidieron cartulina roja para el brasileño, que acabó viendo amarilla.

“No la había visto hasta este momento y en cámara lenta se ven detalles que en la rápida no se logran ver. Es una falta que se tira para atrás con los dos pies para arriba… pero la interpretación del arbitro fue amarilla y unos pensaran que está bien y otros que no. Yo pienso que fue más para una expulsión”, comentó.