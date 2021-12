La urgencia es para el colista; la presión para el Valencia

Imagen de archivo de un partido entre Levante y Valencia. EFE/ Juan Crlos Cárdenas

Valencia, 19 dic (EFE).- El Levante y el Valencia se miden este lunes en el Ciutat de València en un derbi marcado por la urgencia del colista de Primera División y la presión del cuadro de José Bordalás, que no quiere ser la primera víctima de un equipo que lleva veinticinco partidos seguidos sin conocer la victoria en la Liga.

La crisis del Levante es de tal magnitud que espera haber tocado ya fondo y que el derbi sea el punto de inflexión necesario para revertir una pésima temporada y, al menos, llegar al descanso en Navidad con una victoria que le permita pensar que la permanencia todavía es posible.

El entrenador del Levante, Alessio Lisci, dirigirá este tarde el último entrenamiento y posteriormente ofrecerá la convocatoria, aunque los futbolistas Son y Malsa están sancionados, Mustafi fue operado esta semana de un esguince de rodilla y estará unos tres meses de baja y Postigo todavía no está recuperado de una lesión muscular.

Tras el varapalo de la Copa del Rey al ser eliminado el pasado martes por el Alcoyano, Alessio recuperará para el derbi a jugadores como Clerc, Vezo, Campaña o De Frutos, que ni siquiera viajaron a Alcoi, y Cárdenas volverá a defender la portería del Levante.

Miramón tiene muchas posibilidades de suplir al sancionado Son en el lateral derecho de la defensa, Pepelu entraría en el equipo por Malsa y, salvo sorpresa, Roger y Morales serán, de nuevo, los jugadores más ofensivos del equipo.

Por su parte, el Valencia afronta este encuentro tras cuatro victorias seguidas, dos en la Copa del Rey y dos en la Liga, que han cambiado su estado de ánimo, le han infundido confianza y que le han permitido escalar puestos en la clasificación liguera hasta instalarse en la zona de pelea por la Liga Europa.

Eso sí, este periodo de optimismo se ha visto salpicado por la aparición de varios casos de covid-19 en la plantilla, con la incertidumbre que eso provoca y más aún antes del parón por las fiestas de Navidad.

Los casos con más incidencia en el equipo son los del técnico José Bordalás y el central Omar Alderete, que ya no estuvieron en el encuentro ante el Elche del pasado sábado, ni en el de la Copa en el campo del Arenteiro y que en principio tampoco estarán en este encuentro.

Las bajas seguras, en cualquier caso, son las del central Gabriel Paulista y la de los laterales Toni Lato y Dimitri Foulquier, los tres aquejados de lesiones musculares, además de las de Daniel Wass y Maxi Gómez por sanción.

La gran novedad en la lista de convocados podría ser el carrilero diestro Thierry Correia, que tras varios meses fuera del equipo por problemas musculares, tras un infructuoso regreso a la competición y un cambio de tratamiento, podría regresar, aunque parece complicado que vuelva directamente a un once que presenta sus principales dudas en la parte de atrás y en el sistema que usará.

Visto el buen rendimiento que ha dado en esta complicada situación Cristiano Piccini, parece claro que Bordalás, sin Foulquier ni Wass y con Correia sin ritmo, apostará por él de nuevo como titular en el flanco derecho de la defensa, después de que el italiano haya dejado atrás dos años y medio de lesiones y marcara el gol del triunfo en la última jornada ante el Elche.

La otra gran duda es quien acompañará a Mouctar Diakhaby en el centro de la defensa. En los últimos encuentros, Hugo Guillamón ha regresado son solvencia a esa posición pero no está descartado que eche mano del canterano César Tárrega para mantener al primero en la posición de mediocentro defensivo.

La elección del clásico 1-4-4-2 o del 1-4-5-1 con el que el equipo recuperó la solidez defensiva hace unas semanas determinará los nombres que conformen el equipo titular en su parte ofensiva.

Ficha técnica:

Levante: Cárdenas, Miramón, Vezo, Duarte, Clerc, Bardhi, Pepelu, Campaña, De Frutos, Morales y Roger.

Valencia: Cillessen; Piccini, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Costa, Soler, Guillamón, Koba Leïn, Duro; y Guedes.

Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 21:00 horas

------------------------------------------------------------------

Puestos: Levante UD (20º, 8 puntos) - Valencia CF (8º, 25 puntos)

La clave: La ansiedad y la urgencia del Levante será un arma de doble filo para el Valencia, que busca la tercera victoria seguida.

El dato: Quince ediciones del derbi en campo del Levante en las que el conjunto local se ha impuesto en más de la mitad, pues acumula ocho victorias, frente a los tres empates y los cuatro triunfos del rival ciudadano.

La frase:

Carlos Soler: ““Aunque el Levante está en una dinámica negativa es un derbi y casi todo se iguala”.

El entorno: Primer derbi con público en más de dos años. El último enfrentamiento entre ambos con aficionados en las gradas fue el 7 de diciembre de 2019, con victoria del Valencia a domicilio por 2-4. EFE