La lotería española de Navidad remonta como un bálsamo en tiempos de covid

Vista de la cola para comprar lotería de Navidad en Doña Manolita en la calle del Carmen en Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 19 dic (EFE).- "Al mal tiempo, buena cara", dice el refrán, algo que deben de pensar los compradores de la famosa lotería española de Navidad, cuyas ventas remontan este año mientras la sexta ola de contagios de coronavirus avanza imparable.

Este sorteo extraordinario, una tradición de más de 200 años y también conocida en el extranjero, marca el comienzo de las celebraciones navideñas en España todos los 22 de diciembre, aunque con restricciones, y probablemente sin asistencia de público por segundo año consecutivo debido a un fuerte repunte de contagios.

Millones de personas confían en que la suerte les conceda la alegría de algún premio, más este año, un alivio dinerario y emocional, un bálsamo en tiempos difíciles, por pequeño que sea.

Porque España afronta graves estragos sociales y económicos de la pandemia, que causó ya cerca de 89.000 muertos, según los registros sanitarios oficiales, y hundió la economía un 10,8 % en 2020.

Un ejemplo de esa esperanza es el caso de la administración Doña Manolita de Madrid, uno de los establecimientos de venta de lotería más conocidos del país, en los alrededores de la Puerta del Sol, en pleno centro histórico de la capital.

Centenares de clientes de cualquier parte de España (y de otros países) son capaces de aguardar horas y horas a la puerta para adquirir los preciados décimos, los boletos para participar en el sorteo, a 20 euros cada uno (22,5 dólares).

Pero ocho días antes de este sorteo de Navidad, Doña Manolita ya había despachado en ventanilla y en internet todos los décimos que tenía disponibles. El año pasado ocurrió lo mismo, pero "no tan pronto" y esa es la diferencia, matizó una empleada del establecimiento.

MÁS VENTAS

La recaudación de Navidad, que suele ser un 30 % de la de todo el año, bajó un 11 % para el sorteo de 2020, según la entidad pública Loterías del Estado. La venta se vio perjudicada entonces por las restricciones sociales, de viaje y comerciales, pero suprimidas ahora prácticamente.

La previsión de conjunto es un aumento de ventas del 15 % este año, explica Borja Muñiz, presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal). Así, se llegará a 3.100 millones de euros (3.488 millones de dólares), una cantidad similar a la de 2019, antes de la pandemia.

Según esta organización, unos 24 millones de personas jugarán este año para ganar el primer premio de Navidad, conocido como "el Gordo", de 400.000 euros al décimo (450.000 dólares), de los que un 18 % va al Tesoro público en impuestos. Aunque también pueden consolarse con muchos otros de una cuantía menor.

"La venta va mejor de lo que nosotros pensábamos", confirmó Angélica Segovia, que despacha lotería en la isla atlántica de Tenerife.

COSTUMBRES QUE NO CAMBIAN

Y, como en otras ocasiones, se multiplica la demanda de números curiosos o coincidentes con fechas señaladas.

Este año es el 19.921, en referencia al comienzo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja de la isla atlántica de La Palma (19 de septiembre del 2021); y otros números que se venden allí, pues existe la creencia popular, casi nunca cumplida, de que toca donde hay una desgracia.

Y en busca de la suerte, se cambian y se juegan décimos con familiares, amigos y conocidos, se compran en tiendas y bares, en toda clase de asociaciones, en lugares de vacaciones o de paso...

No en vano, el lema de la campaña publicitaria de 2021 es "Compartimos la suerte con quien compartimos la vida", que ilustra cómo se vive este sorteo en España, el más popular de todos, siempre con gran expectación.

Un año más, se celebrará en el Teatro Real de Madrid por el sistema tradicional de dos bombos: uno con las bolas de los 100.000 números en juego y otro, mucho más pequeño, con las de los 1.807 premios. Serán cantados, uno a uno, por alumnos del colegio de San Ildefonso de Madrid.

El valor de emisión de billetes asciende a 3.440 millones de euros (3.870 millones de dólares), de los que el 70 % se repartirá en premios.

Aparte del premio gordo, el segundo será de 125.000 euros al décimo, y el tercero repartirá 50.000 euros, a los que se aplica la retención fiscal correspondiente, además de otros de importe menor.

Y cuidado con las celebraciones, que pueden ser un foco importante de transmisión del coronavirus, pues España está en riesgo máximo de contagio.

Jesús Lozano