La eficaz solución de Luis Tosar para no ser 'carne de haters' y sobrevivir a sus ataques

Luis Tosar en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 19 (CHANCE) Luis Tosar es uno de nuestros mejores actores y de los más queridos. Su sencillez, naturalidad y desbordante talento para la intepretación le preceden, pero esto no es óbice para estar a salvo ni de las críticas ni de los 'haters' que pululan a sus anchas por las redes sociales. Por esto, el protagonista de títulos como 'Celda 211' y 'Quién a hierro mata' ha tomado una drástica decisión respecto a su exposición pública en estos medios.



Luis Tosar es uno de nuestros mejores actores y de los más queridos. Su sencillez, naturalidad y desbordante talento para la intepretación le preceden, pero esto no es óbice para estar a salvo ni de las críticas ni de los 'haters' que pululan a sus anchas por las redes sociales. Por esto, el protagonista de títulos como 'Celda 211' y 'Quién a hierro mata' ha tomado una drástica decisión respecto a su exposición pública en estos medios.



Estamos acostumbrado a verlo en la pequeña y gran pantalla, e incluso en programas de televisión en los que el actor gallego desvela con sutileza determinados aspectos de su vida familiar, como la afición que tiene por construir juguetes de madera a su hijo. Pequeños detalles que revelan que Luis Tosar es una persona que también se caracteriza por una gran sensibilidad, aunque muchos de sus personajes se caractericen por lo opuesto a esta cualidad.



Donde nuca veremos a Luis Tosar es en las redes sociales. Así comparte el actor esta decisión, sin duda, la más eficaz para no ser 'carne de haters' ni verse afectado por sus impunes ataques: "A mí no me gustan porque ese tipo de cosas me afectan, no me gusta escuchar bilis de gente que no me conoce". Y añade que prefiere vivir en el pleistoceno de la comunicación, "solo tengo Whatsapp". Una forma inteligente de protegerse que cada vez adquiere más adeptos, ya que día a día crece el número de personas que son más felices sin redes sociales.