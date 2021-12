Japón, China y Tailandia logran los oros en los dobles de Huelva 2021

Los tailandeses Dechapol Puavaranukroh y Sapsiree Taerattanachai en lo más alto del podio tras vencer en la final de dobles mixtos frente a los japones Yuta Watanabe y Arisa Higashino (i), en el Mundial de Bádminton disputado este domingo en el Pabellón "Carolina Marín" de Huelva. EFE/Julián Pérez

Huelva, 19 dic (EFE).- Japón, China y Tailandia lograron este domingo en los Mundiales de Bádminton Huelva 2021 los títulos de dobles masculino, femenino y mixto, respectivamente, gracias a las parejas Hoki-Kobayashi, Chen-Jia y Puavaranukroh-Taerattanachi.

En el dobles masculino, los japoneses Takuro Hoki y Yugo Kobayashi, subcampeones en el anterior Mundial, alcanzaron la cima al vencer con autoridad a los chinos He Ji Ting y Tan Qian, por 21-12 y 21-18 en 38 minutos.

El primer set fue de gran superioridad nipona, con una renta inicial de cinco puntos (7-2), que fueron manteniendo y ampliando (19-10), hasta el 21-12 en 15 minutos.

En el segundo, los chinos comenzaron mejor (7-5 y 10-6), pero los nipones remontaron (15-10) y ya no abandonaron el mando del marcador.

En el dobles femenino, las chinas Chen Qing Chen y Jia Yi Fan, máximas favoritas, lograron la victoria ante las segundas, las coreanas Lee Sohee-Shin Seungchan, por 21-16 y 21-17 en 63 minutos. Les habían ganado en las cuatro ocasiones anteriores y en la quinta no fallaron.

En la primera manga, tras un 4-0, la igualdad fue la tónica y hasta la recta final no se destacaron las chinas tras treinta minutos de largos intercambios. En la segunda las surcoreanas llevaron la iniciativa con un estrecho margen, pero tomaron el mando otra vez las chinas para adjudicarse el set y el partido.

Los tailandeses Dechapol Puavaranukroh y Sapsiree Taerattanachi, números 1 del ránking mundial y plata en el anterior Campeonato del Mundo, se llevaron el oro del dobles mixto ante los japonenses Yuta Watanabe y Arisa Higashino, cuartos del ránking, por 21-13 y 21-14 en 45 en minutos.

Los ganadores, muy superiores, demostraron su capacidad para hacer puntos por la vía rápida, mientras que los subcampeones tenían que rumiar mucho los puntos para obtener ventajas. Antes de este encuentro el balance en los duelos era de 4-2 para los nipones. EFE

