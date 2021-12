Hong Kong.- Los colegios electorales abren en Hong Kong para elegir a nuevos legisladores

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Los colegios electorales han abierto este domingo a las 8.30 (hora local) en Hong Kong para elegir a nuevos legisladores en los primeros comicios que tendrá la isla desde una reforma del sistema electoral orquestada este año por Pekín para complicar el acceso de la oposición prodemocrática al Parlamento y en los que se prevé una gran abstención en forma de protesta.



"Estoy seguro de que se celebrarán unas elecciones pacíficas y ordenadas", ha afirmado el ex jefe de seguridad de Hong Kong, Lai Tung-kwok, según informaciones recogidas por el diario local 'South China Morning Post'.



La población hongkonesa ha sido convocada a las urnas en las primeras elecciones al Consejo Legislativo desde que se aprobó la reforma electoral el pasado mes de mayo. Bajo la nueva normativa, únicamente aquellos calificados como "verdaderos patriotas" podrán presentarse a los comicios. Para opositores y voces críticas, la nueva medida busca aumentar el poder del Gobierno central sobre la región y socava las libertades y derechos de la población.



El comisario de Policía Raymond Siu Chak-yee ha instado a la población a no "destruir" las elecciones: "habrá detenciones lo antes posible si descubrimos que alguien intenta destruir u obstruir el proceso electoral".



Según una encuesta del Instituto de Hong Kong para la Investigación de la Opinión Pública (HKPORI, por sus siglas en inglés), solo el 51% de los consultados tiene intención de ir a votar. Una cifra baja teniendo en cuenta que en las últimas elecciones legislativas de 2016 acudieron a las urnas más del 80% de los votantes.



Solo tres de los 153 candidatos que se han presentado se identifican como cercanos al movimiento opositor prodemocracia. La excolonia británica, devuelta a China en 1997 por Reino Unido, nunca ha sido verdaderamente democrática y su sistema electoral siempre ha sido fundamentalmente favorable a Pekín, según ha informado 'The China Morning Post'.



Decenas de activistas hongkoneses han hecho un llamamiento desde el exterior a boicotear los comicios, que consideran que están diseñados "solo para patriotas" en el marco de la nueva ley electoral de la región administrativa especial china.



Así, han lamentado que la nueva legislación solo permita la elección de una veintena de escaños de forma directa, si bien todos los candidatos deben primero demostrar su lealtad política y patriotismo.



La mayoría de activistas han sido encarcelados o tienen prohibido presentarse a las elecciones. Ahora, muchos de ellos abogan por boicotear el proceso y piden a los residentes no acudir a las urnas.