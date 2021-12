Fútbol/Segunda.- (Crónica) La 'Ponfe' se atasca y Tenerife y Valladolid aprietan por el ascenso directo

19-12-2021 Zaragoza - Tenerife DEPORTES LALIGA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Ponferradina no logró pasar del empate (1-1) ante el Amorebieta en la jornada 21 de LaLiga SmartBank y falló en su lucha por la segunda posición en la tabla, a la cual asoman el Tenerife y el Valladolid, con sus victorias sobre el Real Zaragoza (0-2) y la Real Sociedad B (0-2).



La 'Ponfe' no tuvo su día y no logró responder al triunfo el sábado del Eibar, segundo (39), para verse relegado a la cuarta plaza con 37 puntos. Edu Espiau salvó incluso el empate para los suyos, en un duelo que se fue enredando desde el 0-1 de Guruzeta antes del descanso.



Mientras, el Tenerife sumó 38 puntos en una actuación convincente en La Romareda, donde los maños vieron que además de en la tabla, en juego también están lejos de apuntarse de momento a la lucha por el ascenso. Elady Zorrilla y Mollejo hicieron los goles en el primer tiempo, para dejar al Zaragoza en zona de nadie.



Del mismo modo, el Valladolid venció sin dificultad a la Real 'B', aunque los goles se hicieron esperar. Los de Pacheta fueron superiores y perdonaron muchas ocasiones hasta que en el segundo tiempo Weissman y Luis Pérez pusieron al Pucela dirección al ascenso directo con 37 puntos.



Además, la jornada dejó este domingo el empate sin goles de un Huesca que en su intención de acercar el 'Top 6' no pudo con el colista Alcorcón, lo cual sí logró el Cartagena, que venció (3-0) al Mirandés con un doblete de Rubén Castro.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 21.



-Viernes.



Girona - Burgos 3-1.



-Sábado.



Ibiza - Sporting 0-2.



Málaga - Leganés 0-2.



Las Palmas - Eibar 0-1.



-Domingo.



Fuenlabrada - Oviedo 0-0.



Ponferradina - Amorebieta 1-1.



Zaragoza - Tenerife 0-2.



Cartagena - Mirandés 3-0.



Huesca - Alcorcón 0-0.



Real Sociedad B - Valladolid 0-2.



-Lunes.



Lugo - Almería 21.00.