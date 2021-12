Fútbol/Primera.- (Previa) El Levante quiere salir de su peor crisis ante un Valencia en racha

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Levante recibe este lunes al Valencia (21:00) en un derbi al que los 'granotas' llegan inmersos en una crisis histórica en la competición, tras 25 partidos consecutivos sin ganar en LaLiga Santander, mientras que los 'che' llegan enrachados con cuatro victorias seguidas.



Los de Alessio Lisci son colistas con 8 puntos y no ganan en liga desde abril, por lo que esperan que el derbi sea un punto de inflexión que termine por traer la ansiada y necesitada victoria en el Ciutat de Valencia. La plantilla, muy tocada en lo anímico, confía en ya haber tocado fondo y no alargar la desastrosa dinámica que parece interminable.



Aunque pasará la Navidad como farolillo rojo, un triunfo, más ante el Valencia, daría alas y fuerza para seguir creyendo en una salvación que ahora está a siete puntos.



En el último encuentro de LaLiga Santander, el Levante no salió con vida de la locura de goles ante el Espanyol (4-3). Además, cayó eliminado en treintaidosavos de final de la Copa del Rey, después de sucumbir en la tanda de penalti contra el Alcoyano, en la que ha sido una semana negra para los granotas.



Lisci no podrá contar con Mustafi, Postigo, Son, Malsa y Radoja, bajas por lesión. Pero el técnico italiano recupera a Clerc, Vezo, Campaña y De Frutos, piezas clave en el conjunto levantinista. En el lateral derecho, Miramón podría suplir a Son, mientras que Pepelu entraría por Malsa en el centro del campo. Roger y Morales siguen siendo fijos en el ataque.



Por su parte, el Valencia llega al derbi 8º en la tabla a tan solo dos puntos del Barcelona y con la presión de no ser la primera víctima de un Levante con urgencia por ganar. Los de Bordalás encadenan cuatro victorias consecutivas y suman ocho encuentros sin perder, con solo una derrota en los últimos diez partidos.



Una situación que proporciona comodidad y tranquilidad a un Valencia con mucha más confianza, que le ha permitido subir puestos en la clasificación y estar ya en la lucha por zona de competiciones europeas.



Un periodo de optimismo emborronado ahora por los casos de coronavrus que se han notificado en el equipo, entre ellos el de Bordalás, y que evitarán que el central Alderete esté disponible para el derbi. Tampoco podrá contar con Maxi Gómez y Daniel Wass, por sanción, y Lato, Foulquier y Paulista, por lesión.



Aunque Correia podría entrar en la lista de convocados, Piccini apunta al lateral derecho, dado su gran momento de forma con gol ante el Elche. Guillamón podría acompañar a Diakhaby en el centro de la defensa. Ante las bajas en ataque, Hugo Duro regresaría al equipo titular.