Fútbol/Primera.- (Crónica) Jorge Molina, De Marcos y Darío Poveda adelantan la Navidad en Granada, Bilbao y Getafe

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Granada venció por un contundente 4-1 a un Mallorca que no pudo hacer nada contra un histórico Jorge Molina que firmó un 'hat-trick' con casi 40 años, mientras que el Athletic Club tiró de corazón para remontar ante el Betis en un San Mamés que volvió a rugir y el Getafe salió del descenso ante Osasuna (1-0).



El Granada dio este domingo el regalo adelantado de Navidad a su afición, con una goleada culminada en los minutos finales. El primer zarpazo fue de los locales, cuando tras una gran cabalgada de Luis Suárez este cedió el balón a Jorge Molina, que definió perfectamente para engañar al portero bermellón.



Pero, como lleva todos estos meses, el Granada volvió a sufrir y el Mallorca empató pocos minutos después gracias a un remate de Dani Rodríguez al centro de Jaume Costa. Sin embargo, el gol que igualó el encuentro relajó demasiado a los visitantes, con una línea defensiva cada vez menos férrea. Además, el cuadro balear no generó prácticamente ninguna ocasión en la segunda mitad.



Así, el segundo tanto del Granada y Molina llegó tras una sucesión de errores en dos remates previos que el de Alcoy se encargó de solucionar. La sentencia del encuentro no llegó hasta el tiempo añadido, con el Mallorca volcado para encontrar el empate. De nuevo Molina, completando su 'hat-trick' fusiló la portería de los visitantes con un disparo raso desde la frontal.



La gran tarde del veterano delantero tuvo otro invitado que no quiso perderse la fiesta del Granada. Antonio Puertas fue el encargado de cerrar el definitivo 4-1, confirmando a incapacidad de la defensa del Mallorca en la tarde del domingo. Este partido deja al Granada cuatro puntos por encima del descenso con 19 puntos, mientras que los de Luis García son 14º con 20 unidades.



EL ATHLETIC RENACE EN SAN MAMÉS ANTE EL BETIS



Por otro lado, el Athletic dio la vuelta (3-2) a un partido ante el Betis al que nunca le perdió la cara, gracias a dos zarpazos de Iñaki Williams y la fe y el corazón por remontar, mientras que los de Pellegrini se fueron de vacío de un encuentro en el que fueron creciendo sin soportar la presión de San Mamés.



Así, los de Marcelino olvidan la mala racha en la que estaban inmersos (ocho partidos sin ganar) para volver a mirar a puestos europeos. Ahora son 9º con 24 puntos. Sin embargo, el Betis da un frenazo en su lucha en la cabeza de la liga, aunque sigue asentado en la tercera plaza con 33 puntos.



Fue el Athletic Club el que golpeó primero tras una carrera vertiginosa de Williams a los dos minutos poniendo el 1-0. La alegría duró poco, porque Juanmi, en un gran momento con 11 goles, anotó el empate cuatro minutos después. A partir de aquí los béticos crecieron en el partido, apoyados en un sensacional Sergio Canales.



Pudo hacer el segundo antes del descanso, pero no fue hasta el minuto 49 cuando Fekir aprovechó un gran pase dentro del área para poner el 1-2 con un gran zapatazo. Aguirrezabala evitó el 1-3 y a partir de ahí San Mamés hizo su magia. Hacia tiempo que no podía vivir una noche especial porque los resultados no acompañaban, pero Iñaki Williams no quiso que volviera a suceder y culminó otra galopada que Bartra no pudo seguir con un disparo fuerte a la escuadra que sorprendió a Rui Silva.



La fiesta de los leones la coronó De Marcos, con algo de fortuna, gracias a un tiro desde la frontal, aparentemente sin peligro, que se envenenó tras golpear en un defensor. Esta victoria permite que los leones conecten de nuevo con su afición, que volvió a vivir una tarde de emoción con final feliz.



EL GETAFE SALE DEL DESCENSO.



Otro que se visitó de Papá Noel fue Darío Poveda, con un remate de cabeza en el minuto 93 a un centro perfecto de Damián para dar la victoria al Getafe ante Osasuna. El partido fue muy apretado en el Coliseum, aunque el cuadro 'azulón' supo anular mejor las virtudes del equipo 'rojillo'. El 'Geta', que tenía un punto en las ocho primeras jornadas, se ve ahora fuera de descenso con estos tres.



Un disparo lejano de Rubén García que probó a Soria fue la ocasión del primer tiempo. Osasuna apretó de inicio pero poco a poco el equipo local se hizo fuerte en el centro del campo. Sin acierto en sus ocasiones, los de Quique Sánchez Flores siguieron remando en la reanudación, con la buena dinámica desde que llegara el técnico madrileño a pesar de que no acompañaban los resultados.



La debacle en Copa no pasó factura, tampoco se la echó en cara el Coliseum, y sobre la bocina, Poveda entró con todo para permitir al Getafe verse incluso fuera de la quema. Osasuna mantiene en cambio su mala dinámica, con nueve jornadas sin ganar aunque los de Jagoba Arrasate mantienen colchón aún con el descenso.