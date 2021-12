Fútbol/Primera.- Crónica del Real Madrid - Cádiz, 0-0

La racha del Real Madrid topa con el muro del Cádiz



El líder somete sin gol a los andaluces y da algo de tregua a sus perseguidores



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid se dejó dos puntos (0-0) este domingo ante el Cádiz en la jornada 18 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, un monólogo del líder pero sin gol para seguir su racha, dando algo de vida a sus perseguidores en la tabla.



El equipo de Carlo Ancelotti llegaba con 10 victorias seguidas, siete en Liga, pero el ejercicio defensivo del Cádiz logró sumar un punto en el Bernabéu, que no le saca del descenso pero le recuerda su seña de identidad con Álvaro Cervera. El Madrid lo hizo mejor en el segundo tiempo, pero le faltó lo más importante.



Así, los blancos se quedan con 43 puntos, por los 37 del Sevilla con un partido menos, y muy lejos seguirán Atlético (29) y Barcelona (27), también con un partido pendiente ambos. En una semana marcada por seis bajas por coronavirus, la más sensible quizá la de Modric, el Madrid topó con un muro y Ledesma bajo palos.



El Cádiz lo tenía claro y lo hizo a la perfección. El broche amarillo hubiera sido cazar una de las pocas contras que tuvo y llevarse el premio gordo. Negredo en el minuto 74 la tuvo muy clara. Pese a la desesperación de jugar contra un equipo muy encerrado, el Madrid no lo dejó de intentar, con Benzema encargado de repartir juego y Vinicius, Hazard o Kroos buscando al galo.



El brasileño la tuvo a los 7 minutos, en una pérdida visitante en la salida. No se permitió más despistes el equipo de Cervera, y al Madrid le faltó algo de velocidad en los pases para generar más peligro en el primer acto. Vinicius y Benzema se encontraron bien pero fue el disparo lejano el recurso blanco.



Valverde pudo sorprender así, pero Ledesma estuvo atento. El Cádiz buscó al Choco Lozano, en solitario buscando aguantar el balón con poco éxito y encima lesionado al borde del descanso. Su puesto lo ocupó Negredo y, perdida la velocidad los visitantes y la vuelta de tuerca local, los de Cervera sufrieron más en el segundo tiempo.



Al primer toque se movió el ataque del Madrid y Ledesma empezó a tener trabajo. Hazard lo hizo con Benzema y también con Vinicius, dejando el belga buenas sensaciones en su reaparición en el once aunque aún lejos del jugador que fue en el Chelsea. También tuvo Hazard un remate forzado buscando el desmarque que vio Kroos, pero la tela de araña amarilla permitía poco.



A los de Ancelotti le duraron más las buenas intenciones que en el inicio del partido y el asedio parecía estar encaminado al gol. En medio del monólogo local, una carrera de Sobrino y el pase a Negredo estuvo a pocos centímetros de una nueva campanada del Cádiz como la pasada temporada en Valdebebas (0-1).



Los de Cervera tuvieron una contra más sin remate y el partido murió en el área andaluza. El Madrid fue incapaz de romper el muro, sabiendo al menos que tiene colchón para permitirse un desliz. Jovic fue la opción desde el banquillo, sin Asensio, Rodrygo o Bale por la COVID también, y el Bernabéu despidió hasta 2022 a su equipo con la frustración de un Cádiz infranqueable otra vez en la capital.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID, 0 - CÁDIZ, 0.



--ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas, Militao, Alaba, Mendy (Nacho, min.82); Casemiro, Kroos, Valverde (Jovic, min.70); Vinicius, Hazard y Benzema.



CÁDIZ: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Alarcón (Mauro, min.94), Jonsson (Bastida, min.85); Álex, Iván Alejo (Chapela, min.71), Sobrino y Choco Lozano (Negredo, descanso).



--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés). Amonestó a Casemiro (min.26) por parte del Real Madrid. Y a Cala (min.64) en el Cádiz.



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.