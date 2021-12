Fútbol/Premier.- (Crónica) El City se escapa antes de Navidad

Empates de Liverpool y Chelsea que dan vía libre al líder



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Manchester City goleó (0-4) al Newcastle este domingo en la jornada 18 de la Premier y aprovechó los empates del Liverpool, ante el Tottenham (2-2), y el Chelsea, contra el Wolves (0-0), para abrir brecha en el liderato.



Los de Pep Guardiola no tuvieron piedad de un rival en zona de descenso y cerraron una semana de goles tras los siete que le metieron al Leeds el martes. Rúben Dias y Cancelo, en la primera parte, y Mahrez y Sterling, en la segunda, resolvieron el partido.



El City no necesitó su mejor versión para golear en St James' Park y sumar 44 puntos tras ocho victorias seguidas. Después, la tarde sonrió a los de Guardiola, con los empates de sus perseguidores. El Liverpool falló en su persecución en un duro encuentro en Londres ante los de Antonio Conte.



Los 'Spurs', en clara mejoría ya con el técnico italiano, marchan a buen ritmo persiguiendo el 'Top 4', y se adelantaron por medio de Kane en un duelo de alternativas y tensión. Jota igualó antes del descanso y Robertson hizo el 1-2 para los 'red'. Son se encargó de empatar en un final peleado con la garra de Conte y Klopp.



Los de Anfield se quedan con 41 puntos, a tres del líder, mientras que el Chelsea, arriba hasta hace poco, volvió a pinchar y se irá a celebrar la Navidad a seis puntos de la cabeza. Los de Thomas Tuchel pidieron el aplazamiento del partido por un brote de coronavirus este mismo domingo, pero tuvieron que jugar.



Con todo, el cuadro 'blue' sacó un once más que decente en su visita a los Wolves, pero volvió a tropezar en su irregular dinámica. La COVID suspendió en esta jornada seis partidos y está por ver cómo llega el famoso 'Boxing Day' del 26 de diciembre, con una reunión programada para este lunes entre clubes y Premier.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 18.



-Sábado.



Manchester United - Brighton aplazado.



Aston Villa - Burnley aplazado.



Southampton - Brentford aplazado.



Watford - Crystal Palace aplazado.



West Ham - Norwich aplazado.



Leeds - Arsenal 1-4.



-Domingo.



Everton - Leicester aplazado.



Newcastle - Manchester City 0-4.



Wolves - Chelsea 0-0.



Tottenham - Liverpool 2-2.