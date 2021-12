Fútbol.- El Barça no afloja en la Primera Iberdrola y la Real y el Atlético siguen firmes en Champions

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona continúa imparable en la Primera Iberdrola 2021-2022 y sumó este fin de semana una nueva victoria en la visita del Rayo Vallecano (4-0), mientras que la Real Sociedad, con sufrimiento ante el Eibar (2-3), y el Atlético de Madrid, con exhibición ante el Betis (6-1), siguen afianzados en los puestos de Liga de Campeones, tras la disputa de la decimocuarta jornada de la competición.



El actual campeón suma ya 42 puntos y superó los 70 goles anotados (72) tras imponerse con comodidad al conjunto franjirrojo, que encadenó su sexta jornada sin ganar y que no sale de abajo, aunque dio la cara en el Johan Cruyff. El equipo catalán abrió al cuarto de hora el marcador por medio de Jana Fernández, pero no cerró su goleada hasta el tramo final con goles de Melanie Serrano (80), Jennifer Hermoso (87) y Aitana Bonmatí (93).



Por detrás se mantienen la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, que defendieron de diferentes maneras sus plazas de acceso a Champions. Las realistas trabajaron para llevarse el derbi ante un Eibar que aguantó hasta que Mirari Uria hizo el 2-3 definitivo en el minuto 74, mientras que las colchoneras firmaron un demoledor 6-1 ante el Betis.



Ambos equipos se quedan a once y catorce puntos del Barça, y con seis y tres de diferencia respecto a la UD Granadilla Tenerife Egatesa. El conjunto tinerfeño arrebató la cuarta plaza al Athletic tras batirle por 2-0 gracias a dos goles en los primeros cinco minutos del segundo tiempo y el Deportivo Alavés Gloriosas no pudo superar al conjunto vizcaíno después de empatar a un gol con un Levante que encadenó su tercera jornada sin ganar y se descuelga de la pelea por la Champions.



Además, el Madrid CFF no se pudo enganchar a ese tren europeo tras caer en el derbi ante el Real Madrid, que da síntomas de mejoría, pero que también está todavía lejos de la tercera plaza. Las madridistas se impusieron 1-3 en un duelo donde perdía en el minuto 78 por 1-0 y que remontaron con doblete de Esther González y un tanto de Athenea del Castillo.



Finalmente, el Sevilla y el Sporting Huelva firmaron el único partido sin goles de la jornada y el Valencia cogió aire en la zona baja tras derrotar en otro derbi por 0-2 al colista Villarreal.