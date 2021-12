Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Hazard puede ser un arma más para la segunda vuelta"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no dio mucha importancia al pinchazo este domingo ante el Cádiz, un 0-0 en el que su equipo puso todo para lograr la victoria pero el cuadro andaluz hizo méritos también para sacar el punto del Santiago Bernabéu, al tiempo que valoró que Hazard puede ser "un arma más".



"Lo hemos intentado hasta el final, no nos ha salido bien, hemos fallado un poco en los últimos 30 metros. Son partidos que pueden pasar, lo único que no es positivo son los tres puntos, se merecían, pero a veces no se merecen y ganas. El partido fue bueno, difícil para nuestras características técnicas. Estos son los partidos que nos cuestan más jugar pero estoy satisfecho por el compromiso", dijo en rueda de prensa después de la jornada 18 de LaLiga Santander.



El técnico italiano fue preguntado por el partido de Hazard. "Le ha costado un poco entrar en el partido, la segunda lo ha hecho mejor. Le cuesta más jugar por fuera, por dentro ha combinado bien cono Benzema. Hazard puede ser un arma más que tenemos para la segunda parte de la temporada", apuntó sobre el belga.



"El Cádiz ha intentado hacer lo que necesitaba y tenía que hacer, y nosotros también. Ha faltado marcar, lo hemos intentado. Ahora el Sevilla es quien está más cerca de nosotros, hasta ahora tenemos que decir que tenemos que luchar contra ellos, pero falta mucho tiempo, los equipos que están más atrás volverán", añadió, después de que el líder diera algo de tregua.



"Modric es un jugador muy importante, estaba jugando muy bien. Fue una semana un poco rara pero el equipo ha luchado. Tenemos que cuidarnos, todo el mundo tiene que cuidarse, porque la salud es lo más importante y todos juntos tenemos que luchar contra este virus", añadió, al tiempo que explicó que el problema lo tiene en la banda derecha de cara al miércoles contra el Athletic Club y no en reemplazar a un Casemiro que cumplirá ciclo de amarilla.