Exministro dice que el chavismo también es víctima de la "represión" de Maduro

El exministro venezolano del Petróleo Rafael Ramírez, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Rajmil

Caracas, 19 dic (EFE).- El exministro venezolano del Petróleo Rafael Ramírez aseguró este domingo que "el chavismo también es víctima de la represión del madurismo", haciendo referencia a la "persecución" y prisión que viven, a manos del Gobierno de Nicolás Maduro, según dijo, varios dirigentes políticos, trabajadores petroleros, militares y activistas que formaban parte de las bases y la dirección del chavismo.

"La feroz persecución del madurismo en contra del chavismo nos ha llevado a nosotros al exilio, hemos sido objeto de todo tipo de acciones judiciales con base en expedientes amañados, fabricados por el fiscal sicario y el Poder Judicial corrupto, somos vilipendiados y acusados de miles de falsedades", denunció Ramírez en un artículo publicado en su web.

Ramírez fue ministro del Petróleo entre 2004 y 2014 y actualmente está reclamado por la Justicia venezolana por corrupción.

Sostuvo que esta persecución se da de múltiples maneras y en todos los niveles y la incluyó en la categoría de "represión selectiva" reconocida por Naciones Unidas, que implica el acoso y represión a dirigentes políticos.

"Esta persecución (...) también ha llevado a la prisión-secuestro a cientos de trabajadores petroleros, a oficiales militares, dirigentes políticos y activistas sociales pertenecientes a las bases y a la dirección chavista. A otros, el madurismo los descalifica, los relega al ostracismo o los mantiene fuera de la patria, en embajadas o cualquier puesto que los mantenga en silencio", aseveró.

Ramírez pidió a las ONG y defensores de derechos humanos levantar la voz por estos seguidores del chavismo que "están presos, secuestrados por el gobierno", y aseguró que "no puede existir el silencio ni la indiferencia hacía los presos políticos de cualquier bando".

"No se puede hacer en este campo una diferenciación, no puede haber presos buenos y presos malos, torturados buenos y torturados malos, asesinados buenos y asesinados malos", sentenció.

En este sentido, el exministro instó también a quienes se consideran chavistas a hacer críticas y alzar la voz para "exigir" la libertad de los presos políticos "sin miedo".

"No podemos dejar que siga pasando el tiempo, hay que luchar por la libertad de los presos políticos, y simultáneamente luchar por salir de este Gobierno, porque a este Gobierno hay que revocarlo, para recuperar la legalidad, y con ella el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de los venezolanos", apostilló.

En un anterior artículo, Ramírez pidió respaldo para activar un referendo y revocar el cargo de presidente a Nicolás Maduro, cuyo Gobierno catalogó como "el peor" de la historia del país.

"Maduro no sería capaz de ganar, ni aún haciendo trampas, un referéndum revocatorio", aseguró.